Canales se sincera: "Con lo de Mateu lo pasé mal, pero le tengo mucho respeto"

El cántabro está concentrado con la selección para los partidos de la Nations League El jugador del Betis hace repaso de este año, a la vista complicado por las lesiones y las sanciones antideportivas

La temporada 2022-2023 ya casi ha terminado y los jugadores hacen balance de lo bueno y malo a nivel personal y colectivo en referencia a su equipo. Uno de ellos es Sergio Canales. El jugador del Betis ha pasado esta pasada noche por el programa El transistor de Onda Cero y ha hablado de su particular año en el club verdiblanco, donde las lesiones y las acciones antideportivas que le han costado la suspensión de varios partidos, no le han permitido brillar como se esperaba. En concreto el cántabro ha firmado tan solo seis goles y tres asistencias en 42 partidos sumando todas las competiciones siendo dos veces expulsado, una con tarjeta roja y dos con doble amarilla.

Uno de estos episodios antideportivos fue con el árbitro ya retirado Mateu Lahoz. El valenciano expulsó al cántabro con doble amarilla el pasado mes de Octubre en un partido ante el Cádiz en el Nuevo Mirandilla por recriminarle que no añadiera más tiempo y que solo le hablara de temas personales. Sobre esto el segundo capitán del Betis explica que lo pasó muy mal: "Fue una situación difícil para mí y para él. No volvimos a hablar, coincidimos en un partido, pero no hablamos del tema. El respeto siempre ha estado, hace años nos cambiamos la camiseta".

Canales apuesta por el diálogo y el respeto entre jugadores y árbitros debido a la disparidad de criterios que puede haber en una acción concreta del partido y asegura que son varios los colegiados que se le han acercado para darle apoyo.

Sobre su temporada el verdiblanco admite que fue dura y larga pero está contento por el crecimiento del equipo, clasificándose por tercer año consecutivo a la Europa League y se muestra ambicioso de cara a la 2023-2024: "Nos fijamos en lo que está en nuestra mano, seguir en Europa, intentar ganar la Europa League, seguir creciendo e intentar dar el salto a la Champions".

El centrocampista cántabro está concentrado con la selección española y hoy se desplazará junto a sus compañeros a Los Países Bajos, donde el jueves se enfrentarán a Italia en busca de un puesto en la final que les permita luchar por el primer título en once años. Sobre el seleccionador Luis de la Fuente, le agradece su confianza: "Nos ha transmitido muchas ganas, estamos con ambición". Canales busca su undécima internacionalidad con 'La roja'. En las diez anteriores marcó un gol.

Para el cántabro, Joaquín ha sido un jugador muy importante y asegura que cualquier despedida que se le haga se va a quedar corta por lo grande que ha sido. El segundo capitán del conjunto verdiblanco aplaude la reacción que tuvo el Benito Villamarín ovacionando a Dani Ceballos y Jesús Navas en el homenaje al de El Puerto de Santa María, jugadores muy criticados por la afición bética. El primero por la manera en que se marchó del club al Real Madrid y el segundo por ser el capitán del Sevilla, eterno rival de la ciudad.

Por último Canales se ha referido a la reciente polémica en redes sociales sobre la imagen de Borja Iglesias y Aitor Ruibal, que lucieron un bolso en una boda y recibieron comentarios homófobos. "Lo más importante es ser tú mismo. Ellos son bellísimas personas, de las mejores que me he encontrado en el mundo del fútbol. En esta vida hay que tener respeto por los demás mientras no hagas daño a nadie. Me hace muy feliz ser su amigo y la forma de ser que tienen que es muy importante para el equipo".