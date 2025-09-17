La caída a los infiernos del Chimy Ávila: una situación incomprensible

"Mi representante lo estaba manejando. Primero no se podía dar por el tema de comunitario, la única forma es si salía o se lesionaba un jugador de ellos. Pero me lesioné yo y después se lesiona Dembélé, todo al revés, pasó. Si no, entro como el chancho a la batata". Así definió Ezequiel el 'Chimy' Ávila (Rosario, 1994) su fichaje frustrado por el Barça en enero de 2020, culpa de una grave lesión de rodilla (la primera de las dos que sufrió en su etapa en Osasuna). En aquel momento, el argentino era uno de los delanteros revelación de LaLiga y brillaba con luz propia en Pamplona.

En El Sadar, todo se acabaría torciendo después de sus mejores noches, pasando por sus problemas físicos, su irregularidad sobre el césped y su fuerte carácter que provocaron su salida en enero de 2024. El Real Betis de Manuel Pellegrini apostó por su fichaje para incorporar a un perfil más 'guerrillero' y con olfato goleador a su línea de ataque: 41 partidos después, no parece ir por el camino de amortizar los millones invertidos en él.

OLVIDADO EN EL BETIS Y RECHAZANDO OFERTAS

El jugador argentino está pasando por su peor momento en el Betis. El ex de Osasuna no cuenta para Manuel Pellegrini y su importancia en la plantilla ha caído notablemente. Pese a nunca lograr la titularidad de forma regular, la pasada campaña fue uno de los revulsivos que más utilizó el Ingeniero.

Durante todo el mercado de verano, la dirección deportiva de Heliópolis le ha buscado una salida, pero todas las operaciones abiertas terminaron cayendo. Una vez ya cerrado el europeo, se le buscó una salida en el mercado méxicano, concretamente con una posible marcha rumbo al Pumas UNAM. Todo apuntaba a que la operación se cerraría tras una propuesta de cesión con opción de compra, pero finalmente el jugador optó por romper la operación y quedarse en la capital andaluza.

Chimy Ávila, del Real Betis, observa durante el partido de fútbol de la liga española, La Liga EA Sports, disputado entre el Real Betis y el RCD Mallorca en el estadio Benito Villamarín. / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

El jugador se quedará en Sevilla, tal y confirmó Manu Fajardo, director deportivo del Betis: "Ávila es jugador de la primera plantilla, que entrena al 200 por ciento todos los días, que está a disposición del entrenador y cuando lo consideren oportuno le sacarán el máximo rendimiento al igual que a otros compañeros del equipo", sentenció. El jugador es consciente que tiene a dos jugadores por delante en su misma posición (Cucho Hernández y Bakambu) y que la cúpula del Betis ya baraja diferentes opciones para darle salida en el mercado invernal.

El argentino se encuentra en uno de los momentos más complicados de su carrera: sin contar para su entrenador y con una afición que no entiende su decisión de continuar en el equipo. Habrá que ver cómo evoluciona su situación a lo largo de la temporada.

LEJOS DE SU ETAPA EN OSASUNA

En este escenario, en Pamplona hay quienes rápidamente han cambiado de opinión sobre su salida. Llegó a disputar cuatro temporadas y media. Los mismos que lamentaron su marcha por un traspaso fijo de 4 millones de euros más variables (y la renuncia del jugador al salario pendiente) hoy celebran a toro pasado que la etapa del 'Chimy' acabara de forma abrupta en enero de 2024. El argentino no ha encontrado en Sevilla la mejor versión que le hizo despuntar de la mano de Jagoba Arrasate, y sus números desde entonces han bajado notablemente: la pasada temporada firmó 4 goles y 2 asistencias en 32 partidos, muy lejos de sus mejores registros en la 19/20 (11 goles y 2 asistencias) y la 22/23 (9 goles y 2 asistencias).

El 'Chimy' Ávila, durante un partido con Osasuna en 2020 / Jesus Diges

Dentro de las variables que incluyó Osasuna en su día en el traspaso había un 'bono' por partidos jugados. Lleva 41 partidos jugados como verdiblanco entre enero de 2024 y los tres que ha disputado esta temporada. Hasta El Sadar ya llegaron 350.000 euros por un primer ciclo de 22 partidos jugados y se contemplaba un segundo ingreso en caso de disputar otros 22 encuentros en cualquier competición y sin necesidad de contar los minutos. Es decir, en caso de disputar tres partidos más llegarán 350.000 euros más a las arcas de Osasuna por la totalidad del traspaso.