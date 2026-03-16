El brutal discurso del juvenil del Betis que impulsó la goleada al Barça en la final de la Copa del Rey

El Juvenil A del Barça se quedó sin poder levantar el título de la Copa del Rey. El Betis dominó con claridad durante una primera mitad muy adversa para el equipo de Pol Planas, que terminó pagando el precio de un contexto especialmente complicado. Las múltiples bajas y el hecho de que hasta siete futbolistas tuvieran que disputar en solo tres días dos encuentros entre el Juvenil A y el Barça Atlètic acabaron pasando factura.

El Betis, eso sí, demostró ser un gran equipo. Supo aprovechar el momento y firmó una actuación muy contundente para llevarse el título. En condiciones normales, el equipo blaugrana seguramente habría podido competir mucho mejor, pero los verdiblancos no dejaron escapar su oportunidad.

El Betis celebró el título de la Copa del Rey juvenil / Real Betis Balompie

Más allá de lo ocurrido sobre el césped, uno de los momentos que explica el espíritu con el que el Betis salió a la final fue el discurso de Oscar Masqué, jugador del juvenil bético, en el vestuario antes del partido. Una arenga cargada de emoción que terminó calando en todo el grupo.

“Ayer a las 11 de la noche me llegó un mensaje de mi mejor amigo, con el que llevo compartiendo desde que éramos pequeños. Gracias a él empecé a jugar a fútbol y ayer, por lástima, me dijo: ‘Mira, he dejado el fútbol’. ¿Y sabéis por qué? Porque tiene que estudiar, tiene que trabajar, no se puede permitir estar jugando a fútbol”, arrancó el futbolista.

El mensaje de su amigo le marcó profundamente y lo trasladó a sus compañeros con una reflexión que puso en valor el privilegio de disputar una final como esa: “Me dijo una frase que me impactó: que lo hiciera por él y por todas las personas que no han podido tener la oportunidad que tenemos nosotros. Así que os hago reflexionar: tenemos mucha suerte de poder estar aquí hoy. Somos muy privilegiados de poder estar jugando una final de Copa del Juvenil”.

Masqué también quiso destacar el apoyo de las familias y el sentimiento de grupo dentro del vestuario. “Somos privilegiados porque están todos nuestros familiares apoyándonos desde que hemos salido a calentar. Compañeros que están en Sevilla han venido… Somos una puta familia. Hoy lo hacemos por nosotros, por nuestras familias y por este puto escudo”, finalizó.

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La arenga surtió efecto. El Betis salió al campo con una intensidad arrolladora, superó claramente al Barça y acabó goleando para proclamarse campeón de la Copa del Rey juvenil tras un partido espectacular sobre el terreno de juego. Un título que, visto lo visto, empezó a ganarse unos minutos antes en el vestuario.