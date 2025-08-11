Borja Iglesias llega a Santiago para firmar por el Celta de Vigo
La pasada temporada anotó 11 goles cedido por el Betis en el Celta a las órdenes de Claudio Giráldez
Álex Mérida
La etapa de Borja Iglesias en el Real Betis Balompié está muy cerca de finalizar. El delantero de Santiago de Compostela llegaba precisamente hace unos minutos al aeropuerto de Santiago como captaron Televisión de Galicia en la que se pudo ver al todavía ariete verdiblanco contento de su llegada nuevamente al Celta de Vigo, donde estuvo cedido la pasada campaña y donde ahora firmará como nuevo futbolista vigués desvinculándose por completo de la entidad heliopolitana.
Fue ABC quien, instantes antes de que Manu Fajardo en la rueda de prensa de presentación de Nelson Deossa, anunciara el adiós de Borja Iglesias a cambio de 1,5 millones de euros fijos más otro en variables por rendimiento como informaron, perdonando además cantidades adicionales el atacante.
La negociación, que estaba llegando a su fin, fue ratificada por el propio director deportivo bético: "Creo que si algo ha demostrado la dirección deportiva es que está en buena disposición de vender y con jugadores que no se esperaba retorno económico lo ha tenido. Tras Borja, que está terminando, haremos otras y mientras quede un mínimo minuto de mercado ahí estaremos. Está fuera de cualquier cuestión que hay una dirección deportiva dinámica para dar salida a jugadores. Trabajamos para dar cabida a todos los jugadores y así se hará para Elche".
Así, seis años después, Borja Iglesias dice adiós al Betis y se marcha con la conquista de la Copa del Rey en 2022 en la que anotó de cabeza en la final al Valencia, uno de los 52 tantos que ha anotado con la verdiblanca.
Sus padres y su perro lo recibieron en el Aeropuerto de Santiago para dirigirse a Vigo, donde tras firmar se unirá otra vez al cuadro vigués que dirige Claudio Giráldez en esta vuelta a Europa League del Celta en la que Borja Iglesias contribuyó con once dianas la pasada temporada.
