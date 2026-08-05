El Betis tumba al Arsenal de Arteta en su test de Champions

El Betis se mostró este miércoles superior al Arsenal (1-3) y aprobó con nota en Dublín un test de 'Champions', en un amistoso ante un rival de gran nivel en Europa, vigente campeón de la Premier League y subcampeón de la Liga de Campeones, aunque jugó con un equipo muy alternativo.

Fue el sexto partido de preparación del Betis, a poco más de dos semanas de su debut en LaLiga, y la primera prueba de gran exigencia para una temporada que se prevé muy exigente con el regreso a la Liga de Campeones, competición que disputará por segunda vez en su historia tras hacerlo hace veintiún años.

Aunque ambos equipos siguen en proceso de formación, tanto en el aspecto físico como en el táctico, y sus plantillas aún pueden sufrir cambios hasta septiembre, el Betis de Manuel Pellegrini y el Arsenal de Mikel Arteta protagonizaban un duelo en el que ya podían extraerse conclusiones importantes.

La formación verdiblanca afrontó el encuentro sin el argentino Giovani Lo Celso, aún de vacaciones tras la final del Mundial, con otros jugadores importantes a medio gas, como Isco Alarcón y el brasileño Antony, en proceso de recuperar su mejor forma tras los problemas físicos del pasado curso, y con el colombiano Cucho Hernández, recientemente incorporado al grupo y con pocos entrenamientos, por lo que ni siquiera fue inscrito.

Los 'gunners' también llegaron mermados, ya que el técnico guipuzcoano aún no cuenta con los campeones del mundo David Raya, Martín Zubimendi y Mikel Merino, ni con otros futbolistas que participaron en esa competición como Martin Ødegaard, William Saliba, Bukayo Saka, Declan Rice, Eberechi Eze y Noni Madueke.

En este contexto, fue el conjunto sevillano el que golpeó primero. Pese al empuje inicial del Arsenal, Rodrigo Riquelme abrió el marcador al aprovechar un saque de esquina en el que el meta español Kepa Arrizabalaga midió mal su salida.

Los de Pellegrini, muy bien posicionados, controlaron los intentos del rival y el colombiano Nelson Deossa, que volvió a actuar como delantero centro, firmó el 0-2 con un espectacular disparo desde larga distancia.

El tanto de Piero Hincapié, superada la media hora de juego, fue solo un espejismo para los de Arteta, ya que el Betis volvió a sacar provecho de su presión adelantada para marcar el 1-3, obra de Pablo Fornals, con un preciso disparo desde fuera del área.

En la segunda parte, el Arsenal introdujo hasta siete cambios desde el inicio en busca de la reacción, mientras que Pellegrini dio toda la segunda mitad a Isco Alarcón, después de que el malagueño disputara sus primeros minutos de la pretemporada el pasado sábado en La Línea de la Concepción frente al Almería, dando un nuevo paso en su recuperación tras la grave lesión sufrida la pasada campaña.

También disputó sus primeros minutos de la pretemporada Antony, que ingresó en el minuto 73, cuando el ritmo del partido ya había bajado y el Betis controlaba el encuentro sin excesivos problemas ante un Arsenal con muchos cambios y pocas ideas.

Ficha técnica

1 - Arsenal: Kepa Arrizabalaga; Ben White, Cristhian Mosquera, Piero Hincapié, Riccardo Calafiori; Myles Lewis-Skelly, Max Dowman, Ethan Nwaneri; Christos Tzolis, Kai Havertz y Viktor Gyökeres.

También jugaron Louie Copley, Gabriel Magalhães, Gabriel Jesús, Gabriel Martinelli, Fábio Vieira, Reiss Nelson, Marlin Salmon, Theo Julienne, Josh Ogunnaike, Illan Meslier (p), Ife Ibrahim, Brayden Clarke, Ismeal Kabia y Ceadach O'Neil.

3 - Betis: Álvaro Vallés; Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan de Souza, Fran García; Facundo Bernal, Gnangoran Bouaré, Pablo Fornals; Pablo García, Rodrigo Riquelme y Nelson Deossa.

También jugaron Isco, Antony, Junior Firpo, Diego Llorente, Morante y Valentín Gómez.

Goles: 0-1, Riquelme (m. 8); 0-2, Deossa (m. 26); 1-2, Hincapié (m. 32); 1-3, Fornals (m. 43).

Árbitro: Rob Hennessy (Irlanda). Amonestó al jugador del Arsenal Marlin Salmon (m. 61).

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Incidencias: Partido de pretemporada disputado en el Aviva Stadium de Dublín, con capacidad para cerca de 60.000 espectadores y que registró un lleno. El encuentro comenzó a las 20:45 horas (CET), con quince minutos de retraso debido a que el autobús del Betis tuvo problemas de tráfico para llegar al estadio.