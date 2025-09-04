El Betis trabaja con la vista puesta en Orriols y el redebut de Antony en el horizonte

El Real Betis Balompié entrena por segunda vez en esta semana en la Ciudad Deportiva Luis del Sol preparando ya el duelo contra el Levante en Orriols del próximo domingo 14 de septiembre, fecha en la que regresa LaLiga tras el parón internacional y escenario en el podría redebutar Antony ahora en su compra definitiva desde el Manchester United.

Mientras que el brasileño sigue siendo el epicentro de todas las miradas y no esconde la alegría tras haber regresado, el técnico chileno empieza a subir la carga en las sesiones de cara a coger un buen fondo para estos seis partidos que vendrán hasta la próxima ventana de selecciones una vez finalice la presente.

10 jugadores con las selecciones

Un total de seis futbolistas formados en la cantera han sido llamados por las categorías inferiores de la selección española. Pablo García y Ángel Ortiz han recibido su primera convocatoria con la selección sub-21 dirigida por David Gordo, con motivo del debut oficial del equipo el 5 de septiembre ante Chipre en Los Pajaritos y el posterior viaje a Kosovo para enfrentarse a la selección local en Pristina.

También ha sido citado Dani Pérez con la sub-20, donde coincidirá con Ismael Barea, jugador del club cedido al Mirandés. Por su parte, Morante, Corralejo y Manu González han sido llamados por la selección sub-19, completando así el grupo de jóvenes internacionales del club.

A ellos se suman cuatro futbolistas convocados con selecciones absolutas. El reciente fichaje del equipo, Sofyan Amrabat, ha sido llamado por Marruecos para disputar los partidos de clasificación al Mundial 2026 ante Níger y Zambia. El mediocentro, cedido por el Fenerbahçe, se incorporará a los entrenamientos del Betis tras finalizar sus compromisos internacionales.

Además, Giovani Lo Celso representará a Argentina, Cédric Bakambu ha sido convocado por la selección de Congo, y Ricardo Rodríguez viajará con Suiza. Junior Firpo, que había sido citado por República Dominicana, aún no se ha desplazado y lo hará este viernes al jugar el combinado caribeñó un sólo suelo en este parón internacional un amistoso contra Jordania en Ammán, capital del país de Asia Central. En principio, viajará directamente al lugar del intrascendente encuentro.

Abde se ejercita en solitario y Pau López puede regresar la próxima semana

Como hizo público el Betis a través de redes sociales, Abde Ezzalzouli ya parece ver la luz al final del túnel y comienza a entrenar sobre césped en solitario para evaluar sus primeras sensaciones de cara a ir cogiendo carga en estas próximas semanas. La ausencia de una pretemporada puede demorar el regreso del de Beni Melal que tan importante fue en el tramo final de la pasada temporada.

Más lejana parece la reaparición de Isco Alarcón, casi emplazada a inicios de noviembre para carburar de cara al ecuador de la fase de grupos de Europa League, mientras que la de Aitor Ruibal se estima para finales de septiembre.

El primero que debe reaparecer con el grupo y que podría estar para el duelo en Orriols contra el Levante es Pau López, algo que puede hacer que Manuel Pellegrini tenga de nuevo que elegir entre él y Álvaro Valles.