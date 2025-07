El Betis sueña a lo grande: pellizco millonario si el Como vende a Diao

Assane Diao será uno de los nombres propios de esta recta final del mercado de fichajes. El extremo del Como viene de cerrar una temporada brillante en la Serie A que ha despertado el interés de muchos clubes en Europa, aunque el equipo italiano no tiene en sus planes una venta del senegalés... a no ser que la oferta cumpla unos mínimos.

Desde que se pusiese a las órdenes de Cesc Fàbregas procedente del Real Betis, el delantero se ha catapultado como uno de los jugadores a seguir del panorama europeo. Su progresión ha ido de menos a más y ha terminado siendo un pilar fundamentar para el técnico de Arenys en el ilusionante proyecto del Como en la Serie A.

El Como no se mueve de los 75 millones

Sin embargo, como suele suceder en este tipo de casos, su rendimiento no ha pasado desapercibido y no son pocos los clubes que se han interesado en el futuro del senegalés en los últimos meses. Diao gusta mucho en la Premier League; el Nottingham Forest ya ofertó 45 millones por Assane que fueron rechazados de inmediato por el Como, que recordó que no valorará propuestas que no lleguen a un mínimo de 75 millones.

A pesar de su elevada tasación, hay clubes como el Everton dispuestos a llegar a los requisitos del Como para hacerse con los servicios del extremo. El club inglés tantea la situación a la espera de futuros movimientos mientras que la posible venta del jugador se está siguiendo de cerca desde Sevilla.

Assane Diao, con el Betis / EFE

El Betis, anterior club de Assane Diao, se reserva un 20% de los derechos del internacional senegalés y una venta de 75 millones les reportaría unos 15 'kilos' al club verdiblanco. Después de los 12 millones por los que vendió al jugador al Como, el Betis aspira a llegar a los 27 en total por un jugador que puede reportar más beneficios de cara al futuro si su rendimiento sigue siendo como el de la pasada temporada.

La venta de Diao ayudaría al Betis a perfilar de otra manera el mercado de fichajes, que ya cuenta con las llegadas de Natan, Álvaro Valles, Riquelme, Júnior Firpo o Pau López, entre otros. La operación Antony sigue estando sobre la mesa así como la de Ceballos, aunque desde Heliópolis siguen siendo prudentes y esperan beneficios extraordinarios para tener una oportunidad de que los fichajes terminen produciéndose.