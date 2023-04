El Betis solicita ante la Justicia Ordinaria la suspensión de la sanción a Canales

El equipo verdiblanco quiere esperar hasta el fallo definitivo del TAD El jugador bético fue sancionado con cuatro partidos por unas declaraciones respecto a Mateu Lahoz

El Real Betis ha solicitado hoy solicitado ante la Justicia Ordinaria la suspensión de la sanción a Sergio Canales hasta el fallo definitivo del TAD. El club verdiblanco de esta manera, con un "Contamos contigo, Sergio", sigue apoyando a su jugador después de que fuera sancionado por sus declaraciones respecto a Mateu Lahoz.

El jugador cántabro fue castigado con severidad tras estas declaraciones: "Tenía muy claro que no iba a dirigirme a él. Soy el capitán y tengo que hablar con el árbitro y hoy no lo iba a hacer, no correspondía. He intentado evitar cualquier conversación. Creo que, esa vez, esa expulsión, desde mi punto de vista, la tenía premeditada...", dijo después del duelo ante el Valladolid Sergio Canales de Mateu Lahoz.

En opinión del Comité de Competición, Canales "excedió los límites de la sana y legítima crítica que ampara el derecho a la libertad de expresión. La atribución de la premeditación al colegiado cuestiona de manera evidente su imparcialidad y honradez al imputarle una suerte de actitud fraudulenta al adoptar la decisión".

Sergio Canales ha sido sancionado con cuatro partidos, por lo que no podrá estar casi en el próximo mes de competición en LaLiga 2022/23.