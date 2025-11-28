El Betis renueva a Pellegrini hasta 2027

El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, ha renovado su contrato hasta el 30 de junio de 2027, ha informado este viernes la entidad mediante un vídeo publicado en sus redes sociales.

El conjunto verdiblanco, antes del derbi sevillano de este fin de semana ante el Sevilla FC, ha usado su ciudad deportiva para realizar el anuncio, con un 'guiño' a las obras que se están realizando en el estadio Benito Villamarín. "Trabajo de mantenimiento y renovación", decía el club.

"Dibujar. Diseñar. Trazar. Inventar. Renovar", añadía.

Con esta renovación por un año más, el chileno se conviertirá en el primer entrenador de la historia de la entidad en dirigir al equipo durante siete temporadas consecutivas, y ya ostenta el récord de ser el técnico del Betis con más partidos dirigidos en todas las competiciones, con 275, y con más partidos en Primera División, con 203.

Pellegrini llegó al Real Betis en 2020 y ha conseguido un histórico título de Copa del Rey, además de varias clasificaciones para competiciones europeas

Según informan varios medios, las reuniones entre el técnico y la junta directiva se intensificaron durante el parón de selecciones y permitierona cercar posturas y poder anunicar la esperada renovación tras la victoria en casa de este jueves en Europa League ante el Utrecht (2-1).

Pellegrini, en su contrato, se guarda una cláusula que le permitirá marcharse si la selección de Chile le reclamara para ser seleccionador de su país.

En la rueda de prensa tras el partido ante el conjunto neerlandés, Pellegrini declaró que ahora solo está centrado "en el importante partido de domingo" y reconoció que "es un partido diferente, todo el mundo en la ciudad lo espera".