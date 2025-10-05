El Betis remonta a un Espanyol que falló un penalti en el minuto 100 (1-2)

El Betis ganó por 1-2 al Espanyol tras remontar un 1-0 en el minuto quince con goles del Cucho (min.54) y de Abde (min.63) y después de que Pau López parara un penalti lanzado por Puado en el 100. El partido parecía una victoria clara de los béticos, pero la pena máxima puso en suspense el triunfo. El Betis consigue su primera victoria a domicilio y los espanyolistas firman su primera derrota en casa.

Los andaluces, con siete cambios después de ganar al Ludugorets búlgaro el jueves en la Liga Europa, pusieron la directa tras el descanso. El anfitrión, que arrancó mandando, peleó por mejorar su resultado, pero le faltó puntería, también desde los once metros.

No empezó con buen pie el Betis en Cornellà, que encajó a los quince minutos por medio de Pol Lozano a la salida de un córner en una acción dudosa con posible falta a Lo Celso. Empezó a reponerse con el paso del encuentro, cogiéndole el ritmo e igualando al Espanyol hasta comenzar a inquietarlo en la segunda mitad.

Pellegrini tocó al equipo retrasando a Giovani Lo Celso, que no tuvo su tarde, a la base de la jugada, buscando que tuviera mayor influencia en la elaboración. Esa consistencia que iba adquiriendo sobre el verde el conjunto verdiblanco se tradujo en el 1-1 de Cucho Hernández en una buena acción que terminó en las botas de Ricardo Rodríguez para ponerle a Cucho Hernández un caramelo en la cabeza y este cabecear cruzado a la red.

El Betis se creció, se puso mandón y no dejó reponerse al Espanyol, culminando la remontada nueve más tarde en otra gran acción de Pablo Fornals en un pase con el exterior que dejó a Abde, con un buen control previo, frente a frente con Dmitrovic, definiendo raso al palo largo.

Cuando todo estaba dicho y más cerca parecía la tercera victoria consecutiva en Liga, cuarta en total, Iosu Galech Apezteguía, árbitro del partido y uno de los tres ascendidos a Primera División, decretó la pena máxima en un braceo de Valentín Gómez en el que Roberto lo empujó y condicionó que golpeara a Romero.

Pau López se hizo grande bajos palos, le detuvo el penalti a Javi Puado y retuvo la difícil remontada que había cosechado el Betis para situarlo con 15 puntos de 24 posibles antes de irse a un nuevo parón internacional.

Vía: El Correo de Andalucía