El Betis recurre la roja de Antony: "Lo tenemos que intentar, sé de la importancia del derbi"

El Real Betis vivió una jornada dominical de altibajos constantes en el aspecto emocional. Si bien el día arrancaba con el anuncio sorpresa de la renovación de Isco hasta el año 2028, todo se torció durante el transcurso del partido frente al Girona, que terminó con un agridulce empate y con Antony expulsado.

Pocos se esperaban en La Cartuja que el cuadro catalán, en posiciones de descenso desde hace varias jornadas, se adelantase en el marcador. Tuvo que remar a contracorriente durante casi todo el partido el cuadro de Manuel Pellegrini, que encontró el gol del empate en el 75' por medio de Valentín Gómez.

El 1-1 encendió a la grada y el Betis merodeó el área de Gazzaniga en busca de un gol, que pudo caer de no ser porque Antony fue expulsado y dejó a su equipo con uno menos. Fue en una chilena, en la que golpeó en la cabeza a Joel Roca y terminó viendo, a instancias del VAR, la roja directa, acabando con las posibilidades de remontar el partido.

No era una expulsión cualquiera. Era la de uno de los hombres más importantes para Pellegrini y, sobre todo, en vísperas del derbi sevillano del próximo fin de semana, en el que no podrá participar Antony si el recurso que ha presentado la entidad verdiblanca no prospera.

"Quiero jugar el derbi"

Antes de conocerse la decisión del Real Betis de presentar alegaciones, fue el propio futbolista quien pidió al club recurrir la tarjeta roja por la "importancia" del derbi que se disputa el fin de semana. "No tenía intención de golpear a Joel Roca, por eso vamos a intentar recurrir", desveló el brasileño.

El árbitro le mostró la roja a Antony a instancias del VAR / EFE

A la salida del entrenamiento del primer equipo en la ciudad deportiva, el extremo aseguró ante los periodistas que ganó "el cuerpo a cuerpo" e hizo "la chilena". "Pero no lo vi a él porque estaba mirando el balón. Expulsarme fue decisión del VAR, porque el árbitro sabía que yo no tenía ninguna intención de darle", añadió el jugador del Betis.

Fue una jugada desafortunada por la que Antony se arrepintió nada más ver que el colegiado le mostraba la roja. Prueba de ello fueron sus disculpas a la afición mientras se retiraba del terreno de juego. Ya en casa, al brasileño le "costó dormir". "Fue muy duro para dormir. Me quedé en casa pensando toda la noche, dormí muy poco", afirmó en la mañana de este lunes.

Mastantuono, clave en el recurso

Ante la insistencia por si el Betis iba a recurrir la cartulina, Antony pidió tener en cuenta la importancia del próximo partido frente al Sevilla. "Sí, claro. Lo tenemos que intentar. Sé la importancia que tiene este partido y quiero jugarlo", concluyó el jugador, que espera recibir noticias positivas en forma de una simple amonestación.

Horas después de sus declaraciones, EFE reveló que el club verdiblanco ha presentado un recurso ante LaLiga en el que muestra otras acciones similares de esta misma temporada en las que el infractor no fue castigado con una roja directa, sino con tan solo una amarilla, como por ejemplo la patada que el jugador del Real Madrid Franco Mastantuono propinó al defensor del Espanyol Carlos Romero el pasado 20 de septiembre.