El Betis quiere transformar La Cartuja en un fortín que recuerde al Villamarín

Este viernes sonará de nuevo en Sevilla el himno del Real Betis Balompié, pero no resonará en el Benito Villamarín, lo hará en el estadio de La Cartuja, recinto que los béticos tendrán que empezar a sentir como nueva 'casa'.

Al menos para los próximos dos años, tiempo estimado en inicio sobre la remodelación del coliseo bético, que obligará a que los goles se canten entre Sevilla y Santiponce, pero siempre latiendo y sintiendo en verde.

Para que el nuevo hogar verdiblanco vaya cogiendo color y calor tendrán mucho que decir los hombres de Manuel Pellegrini, que se vestirán de corto algo antes de las 21:30 para calentar y a dicha hora para medirse al Deportivo Alavés cuando el madrileño Miguel Ángel Ortiz Arias haga sonar su silbato.

Será una velada especial alejada de influencers y deportes impostados por quienes no lo practican con asiduidad. Será una cita de balompié en la que el conjunto bético aspira a sacar los primeros tres puntos de la temporada, los mismos que se les resistieron en su visita a Elche en el comienzo liguero.

Un Betis que aspira a Champions pero cuya palabra pocos se atreven a pronunciar: "Es la sexta temporada mía acá en el Betis y en las cinco anteriores fueron los mismos objetivos. Comenzamos queriendo ganar el campeonato, si no llegar a la Champions o Europa y cada semana vas demostrando para qué estás capacitado a llegar", reflexionaba Pellegrini sobre las aspiraciones de su equipo.

Un Betis de garantías para agradar en su debut en La Cartuja

Nadie debe ocultar que a este sexto Betis de Manuel Pellegrini le falta un pivote y un extremo derecho sin que haya salidas. El traspaso al Atlético de Johnny Cardoso y la vuelta de Antony al Manchester United han debilitado a la plantilla verdiblanca, que cuenta además con ausencias de nivel en la medular como Marc Roca, el recién llegado Deossa o Isco Alarcón. A ellos se suma Abde, obligando a Roro Riquelme a jugarlo todo en este inicio.

No por ello, los fichajes llegarán y al cierre del mercado será momento de juzgar, debe la entidad de las trece barras pensar que no tiene equipo suficiente, como frente al Elche, para vencer al Deportivo Alavés, rival que se ha atragantado en los cinco últimos enfrentamientos.

El Deportivo Alavés según Manuel Pellegrini "El Alavés es un rival difícil como todos en LaLiga y al técnico lo conozco mucho y sé cómo trabaja los equipos, el Chacho Coudet tiene una línea definida, es bastante directo y tendremos que hacer un buen partido".

Bajo palos estará Pau López, escudado por Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan y, seguramente, Junior Firpo. El canterano debería redebutar después de comprobar el bajo nivel de Ricardo Rodríguez, cuyo futuro está en el aire con Javi López como uno de los candidatos a la espera si abandona el Betis el suizo.

Pablo Fornals, Sergi Altimira y Giovani Lo Celso conformarán el eje de la medular de los de Pellegrini con recambios de la cantera como Mawuli Mensah, Dani Pérez o Iván Corralejo. Aitor Ruibal, el goleador del Martínez Valero, y Rodrigo Riquelme harán las bandas en ataque con Cucho Hernández como referencia ofensiva.

Faltan fichajes como Antony si vuelve y lesionados como Isco, pero hay mimbres y los que están deben demostrar por qué forman parte de la plantilla verdiblanca: "Bueno es un tema largo con muchas aristas, sin lugar a dudas Isco y Antony marcaron una diferencia la temporada pasada, hemos jugado sin ellos y hemos ganado y reitero que los disponibles son los que tienen que sacar el próximo partido adelante y veremos al término del mercado el plantel".

El estadio de La Cartuja quiere recibir al Real Betis Balompié como nuevo propietario por un periodo de no menos de dos años con una victoria. En las botas de los pupilos de Manuel Pellegrini estará la respuesta. Los béticos intentarán que los asientos sin el verde y el blanco del Benito Villamarín se impregnen de la atmósfera de su fortín.

Alineación probable del Real Betis Balompié: Pau López; Bellerín, Bartra, Natan, Junior; Altimira, Fornals; Aitor, Lo Celso, Roro Riquelme; y Cucho.