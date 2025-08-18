El Betis perdona en Elche y deja escapar la primera victoria de la temporada (1-1)

El primer once de la temporada 2025/26 de Manuel Pellegrini contó finalmente con Sergi Altimira, que a pesar de ese edema en el sóleo pudo entrenar en las dos sesiones previas al duelo y estar junto a Fornals en la medular. Entre los elegidos también estuvo Ricardo Rodríguez, que le ganó la partida a Junior Firpo aunque su continuidad en el Real Betis Balompié no esté asegurada en este mercado veraniego.

Colgó el Martínez Valero de Elche, con demasiada agua en el verde, el cartel de no hay entradas para el estreno de los de Eder Sarabia ante el conjunto verdiblanco, que comenzó con la posesión dividida en un terreno de juego pesado y lento.

Fueron los franjiverdes quienes gozaron de mayor protagonismo con el balón en los compases iniciales, con un Betis muy junto en sus tres líneas en bloque medio y aprovechando los errores de recepción de los de Sarabia. Así recuperaría en el tercio final y le llegaría el balón a Lo Celso para ser objeto de falta, estrellando Cucho la misma en la barrera.

El Betis, muy atento en la recuperación, se pone por delante

Fue acto seguido, apenas a los diez minutos de partido, cuando Bellerín se proyectó por banda derecha para ceder atrás a Aitor Ruibal y regalarle una gran ocasión, pero el disparo salió mordido al centro y lo despejó Dituro a la esquina, teniendo problemas para atajar el posterior balón colgado.

Empezó a costarle al Elche resistir a las llegadas béticas hasta que, en una de las innumerables pérdidas por no renunciar nunca a su estilo de jugar con pases cortos por bajo y arriesgar, recuperó Pablo Fornals tras un forcejeo de Lo Celso.

El castellonense cedió a Cucho Hernández para que el cafetero dejara con clase para Roro Riquelme y este dejara a Aitor Ruibal frente a Matías Dituro. Regateó el canterano al veterano meta argentino y remató con su zurda sin que Bigas pudiera llegar.

En veinte minutos, los de Pellegrini se habían puesto por delante estando muy activos en la presión en salida y en las recuperaciones en la medular y en campo rival, otorgando al Elche la posesión del esférico sin que ésta volcara el juego hacia el área de Pau López, inédito en la primera media hora.

El siempre oportuno cooling break cambió el guion del acto inicial, ganando los de Sarabia muchos metros e intimidando los dominios béticos. Una buena jugada trenzada en el 38' en el costado zurdo acabó con un envío de Pedro Bigas y un remate desviado de Leo Petrot.

Los minutos fueron pasando, el descanso acercándose y, aunque el Elche inquietó y creo sensación de dominio, no supo traducirlo en oportunidades entre palos.

Sin novedades en nombres en la vuelta de vestuarios, fue el Elche quien siguió mandando con el balón pero sin demasiada profundidad y el Betis, cuando le empezó a coger el pulso nuevamente al duelo, empezó a generar por medio de Lo Celso y Riquelme con dos disparos que acabaron en la esquina. Aitor Ruibal también probaría a Dituro antes de la hora de partido.

Germán Valera desde la frontal replicaría para los de Sarabia encontrando una respuesta cómoda de Pau e instantes después Álvaro Rodríguez en un centro lateral perdiéndose su impacto por encima del travesaño bético.

El Betis perdona el 0-2 y lo termina pagando

En el 65' pudo Cucho Hernández poner tierra de por medio en una grandísima ocasión cuyo espacio él mismo se generó y él mismo definió cruzado ante Dituro. Hábil para ganarle la batalla posicional ante Affengruber y abriendo en demasía el disparo contra el meta de Bigand.

Movió ficha Manuel Pellegrini a los 70 minutos sustituyendo a los dos generadores del gol del Betis, Rodrigo Riquelme y Aitor Ruibal, que además del tanto tuvo una actuación destacada e inteligente. Chimy Ávila en la izquierda y el joven Pablo García en la derecha fueron los recambios.

La entrada en el campo del atacante rosarino pudo traducirse en el 0-2, pero se encargó de echar por tierra una excelente contra tras un grandísimo envío de Lo Celso. Se demoró en jugarla, cedió tarde a Cucho y cuando se la devolvió remató mordido.

Espoleó por completo la ocasión al Elche, que tanto se fue arriba hasta que consiguió el 1-1. De nuevo, la pausa de hidratación jugó en contra del Betis, dormido tras ella después de un tiempo muerto para recargar pilas. El encargado del empate, tras una buena acción colectiva, fue Germán Valera, que remató entre las piernas de Bartra tras un pase de Martim Neto.

Del 81' en el que se produjo el gol ilicitano al 95' que pitó García Verdura, sólo hubo aproximaciones franjiverdes que más allá de inquietar no pasaron a más. Deja escapar el conjunto de Manuel Pellegrini los primeros tres puntos de la temporada.

Si quiere aspirar a más, crecer y que los puestos de Europa League pueda superarlos a final de la campaña, no puede perder dos puntos de esta manera. Entró frío tras la pausa de hidratación y lo pagó. Cucho la tuvo en el 65', Chimy Ávila se cargó por completo el 0-2 y no le aportó nada al Betis. Una salida más que obligada, antes que la de Cédric Bakambu.