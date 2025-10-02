El Betis de Pellegrini, con rotaciones a Bulgaria y la lección de la Conference aprendida

Tras solventar con holgura en el playoff el pase a la liguilla de Conference League, el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini subestimó, con lesiones que influenciaron el rendimiento, la tercera competición continental, teniendo un inicio complicado lejos del Benito Villamarín.

Cayó en Varsovia, empató ante el Copenhague en casa, ganó al Celje y volvió a perder en Boleslav, un punto de inflexión que obligó a la plantilla y al técnico verdiblanco a conferirle la real importancia que tienen los torneos europeos hasta llegar a la mismísima final.

La historia de esta campaña, ya en Europa League, comienza bien diferente, con un equipo conformado según ‘El Ingeniero “más equilibrado que en años anteriores", algo que lo ayuda a la hora de llevar a cabo rotaciones y que la merma de nivel entre Liga y Europa sea menor o ni se note directamente. Frente al Nottingham, en el estreno en La Cartuja, dejó una buena carta de presentación el Betis en la segunda mitad ante uno de los rivales de mayor enjundia de la competición.

Cómo el mismo Pellegrini ha recalcado, “el Ludogorets lo enfoco como un partido difícil, por algo es la Europa League. Ya lo conocemos, jugamos hace tres años y juegan bien al fútbol, tienen brasileños que son creativos y tendremos que hacer un buen partido”, por lo que para la visita a Bulgaria habrá rotaciones, pero no de una manera masiva.

Momento para la vuelta de Valles a portería

Uno de los que puede recuperar su hueco en el once en Razgrad es Álvaro Valles, que cogió el testigo de Pau López cuando se lesionó y desde que volvió el gerundense ha estado en el banquillo. Pellegrini es hermético como siempre con el once y siempre lo posterga todo al día del partido para no dar pistas al rival, pero parece que el de La Rinconada volverá a tener su oportunidad en un día importante para dar un paso al frente en la Europa League y no fiarlo todo a las últimas jornadas.

Otro de los que tendrá su espacio en esta competición es Ángel Ortiz, que dosificará de esta forma el inicio de campaña de Bellerín. En la zaga no hay dudas: Natan y Valentín, con el brasileño en el perfil diestro y el argentino en el zurdo. La posición restante de la defensa la completa Junior.

El regreso de Altimira, Lo Celso y Riquelme

La llegada de Sofyan Amrabat ha opacado en cierta parte el papel importante que tuvo Sergi Altimira en el primer tramo de temporada, ya que desde que el internacional por Marruecos es titular apenas ha tenido oportunidades. En Bulgaria la tendrá nuevamente, con Marc Roca como posible acompañante en la medular, dado que el cansancio que arrastra Pablo Fornals, el mejor del Betis en este comienzo liguero, es evidente, y que al de Huizen también le viene bien descansar unos minutos.

Donde no habrá dudas será en la mediapunta, con Giovani Lo Celso como indiscutible tras reservarlo Manuel Pellegrini, que no lo veía al 100% para medirse a Osasuna. No tuvo participación y llega a Razgrad con ganas de revancha y sabedor de que será quien deba canalizar el ataque verdiblanco.

Antony es fijo a un lado, salvo que entre Aitor para quitarle algunos minutos, y Rodrigo Riquelme entrará en la izquierda por Abde, con Bakambu en punta como hombre gol en Europa.

La temporada pasada le costó cogerle el pulso a la Conference y esta parece haber arrancado de mejor forma en Europa League. Ante el Ludogorets, en Razgrad, al noreste de Bulgaria, oportunidad perfecta para constatar de qué pasta está hecho este Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini.

