En Directo
EUROPA LEAGUE
Betis - Nottingham Forest en directo; Europa League en vivo hoy
Sigue el minuto a minuto del partido ente Betis y Nottingham Forest correspondiente a la primera jornada de la Europa League
David Raurell
- Balón de Oro 2025: ganadores, puntuación y reacciones al premio de Dembélé y Aitana y la posición de Lamine Yamal
- El Ayuntamiento contradice al Barça y tumba la vuelta al Camp Nou
- El padre de Lamine estalla por el Balón de Oro: 'Aquí ha pasado algo raro
- Levante - Real Madrid en directo: alineaciones, horario y dónde ver
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Levante - Real Madrid
- Lamine lideró la 'operación Hamburguesa
- El parte médico de la operación de Gavi
- El Spotify Camp Nou es el estadio más seguro de España