El Betis mira a Europa con la renovación de Pellegrini en el aire

El Betis recibirá al Nottingham Forest en La Cartuja en su regreso a la Europa League tras un año de ausencia. Los verdiblancos se estrenarán en la segunda competición europea en medio de un aluvión de bajas -hasta seis jugadores se perderán el choque por lesión- y con la renovación de su técnico Manuel Pellegrini en el aire, después de que el técnico chileno asegurara, tras imponerse por 3-1 a la Real Sociedad, que "la renovación tiene que venir de parte de la directiva y la verdad es que yo no conozco los plazos. No quiero ser el protagonista ahora viendo si renovamos o no. Lo importante es que el equipo gane y ya veremos más adelante los plazos".

Sobre la continuidad del 'Ingeniero' también fue preguntado Giovani Lo Celso que, sentado al lado de Pellegrini en la rueda de prensa previa al partido, aseguró que "el camino que está marcando Manuel en este club es algo único. Las exigencias y la ambición son cada vez mayores. Obviamente que a nosotros nos encantaría seguir con el 'Mister' y es todo lo que te puedo decir. Después es todo cosa de tiempo", añadió. Y es que las palabras de Lo Celso no son para menos. Pellegrini afronta su sexta temporada en Sevilla donde ha construido un proyecto ambicioso que a lo largo de 262 encuentros ha materializado una Copa del Rey, cuatro clasificaciones a Europa League y una final de Conference League. Ahora, tras cinco años desde su llegada al banquillo verdiblanco, el Betis comenzará una nueva aventura europea con la que se permiten soñar.

"El objetivo es quedar lo más arriba posible"

Al menos, así lo ha indicado el técnico chileno en la previa del choque, asegurando que "el objetivo del Betis es quedar lo más arriba posible en cada una de las competiciones. Hemos estado estos cinco años aspirando siempre a llegar a Champions y a llegar lejos en el resto de competiciones. Afrontamos la Europa League con ambición y exigencia. Después la realidad nos mostrará", remarcó. Su primera prueba será ante el renovado Nottingham Forest de Ange Postecoglou y, a pesar de la ambición, la afrontará con hasta seis bajas: Diego Llorente, Marc Bartra, Nelson Deossa, Isco, Héctor Bellerín y Pablo García.

El centrocampista del Betis Pablo Fornals celebra su gol. / José Manuel Vidal / EFE

Los béticos abordarán el choque europeo tras imponerse por 3-1 a la Real Sociedad, consiguiendo así su segundo triunfo de la temporada. Los de Sevilla brillaron en La Cartuja y con los goles del Cucho Hernández, Álex Remiro en propia puerta y Pablo Fornals, inhabilitaron el tanto de Brais Méndez en el minuto 13 para colocar el 1-1. De este modo, llegarán lanzados a un partido de altísima exigencia que les medirá a un equipo que cambió de entrenador hace dos semanas.

Un Nottingham que busca rehacerse de la destitución de Nuno

El Nottingham Forest accedió a la Europa League tras el descenso administrativo del Crystal Palace y debutará sin Nuno Espírito Santo, técnico que les devolvió a Europa tras 30 años de ausencia, que fue destituido por desacuerdos con el propietario del club, Evangelos Marinakis. Su remplazo fue el vigente campeón de la Europa League con el Tottenham, Ange Postecoglou, que no ha empezado con buen pie: en sus dos primeros partidos, dos derrotas ante Arsenal y Swansea City.

No obstante, los ingleses viajarán a Sevilla con una plantilla que mantiene los grandes nombres del año pasado y suma nombres importantes como James Mcatee, Dan Ndoye, Omari Hutchinson o Douglas Luiz, entre otros. Lo harán en el primer duelo oficial entre ambos equipos. El único precedente fue en 2018, cuando los verdiblancos se impusieron en un amistoso con un tanto de Boudebouz, consiguiendo un resultado que ahora intentarán revalidar en su primera gran noche europea de la temporada.