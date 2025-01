El Betis mima a Vitor Roque

La temporada de Vitor Roque en el Betis no está siendo tan prolífera como se podía esperar. El delantero aterrizó en el Benito Villamarín con la intención de obtener protagonismo y, con ello, satisfacer a la parroquia verdiblanca con goles. No obstante, el brasileño no está luciendo especialmente en esta faceta. Ante la falta de confianza y el desánimo que acompaña al futbolista, tanto desde el cuerpo técnico como sus propios compañeros le están dando muestras de apoyo.

Buen ejemplo de ello es el gesto que tuvo Isco Alarcón en el partido de Copa del Rey ante el Huesca en la ronda previa a los octavos de final, tras una clara ocasión a puerta vacía desperdiciada por Vitor Roque. El malagueño se acercó al atacante, afectado por el fallo, y lo animó ante su desesperación. Un acto que supone un claro ejemplo del apoyo que está recibiendo por parte de la entidad, al que también se está sumando el staff de Manuel Pellegrini, con el técnico como el principal exponente.

En esta temporada Roque ha anotado 6 tantos en 24 partidos. Unas cifras correctas, sin demasiados alardes eso sí, pero que se ven empañadas por los constantes fallos en acciones de cara al gol por parte del atacante. No obstante, desde la entidad verdiblanca están satisfechos con las prestaciones del brasileño en términos generales, y no cesarán en sus muestras de soporte y confianza hacia el futbolista.

Vitor Roque llegó a la capital andaluza este verano tras una etapa para el olvido en el Barça. Con el conjunto azulgrana el curso pasado participó en un total de 16 partidos (2 goles), y únicamente contó con dos titularidades. Unos registros poco convenientes para un jugador de tan solo 19 años. De ahí su nueva aventura en tierras andaluzas. Sin embargo, pese a afrontar un necesario cambio de aires, se está demostrando que la transición del fútbol brasileño a Europa no está siendo sencilla para Roque. Está suponiendo un reto mayor del que, en un principio, se podía imaginar.

No obstante, teniendo en cuenta su temprana edad, Roque tiene todavía toda la carrera por delante y los retos más inmediatos los debe afrontar con el Real Betis. Con la ayuda de sus compañeros, del cuerpo técnico y de sus más allegados en definitiva, desde la entidad verdiblanca confían en la mejora del futbolista en lo que resta de temporada. Un reto que se antoja atractivo y, al mismo tiempo, una oportunidad para resarcirse, es la eliminatoria copera ante el Barça del próximo miércoles.