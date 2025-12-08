El Betis se frota las manos con Abde...con el Barça atento

Abde Ezzalzouli abandonó el FC Barcelona en el último día del mercado estival de 2023. Consciente de la falta de minutos en el equipo azulgrana, el delantero marroquí solicitó salir para seguir creciendo futbolísticamente y se decantó por la propuesta del Betis, quien pagó 7,5 millones de euros por el 50 por ciento de sus derechos.

Pese a dejar destellos de su calidad, Abde no encontró en el Barça la regularidad necesaria para dar un paso adelante en su juego. Es por ello que decidió salir de un transatlántico como es el club culer para gozar de más oportunidades en un escalón inferior como es el Betis. Y, aunque su inicio en tierras andaluzas tampoco fue sencillo, esta temporada se está destapando definitivamente como un jugador de primer nivel.

Abde sigue con su racha goleadora en la Europa League / Champions

Este curso se ha convertido en una pieza indiscutible en el esquema de Manuel Pellegrini. Hasta la fecha, el delantero marroquí ya ha jugado 1.067 minutos repartidos en 17 partidos entre las diferentes competiciones. Si nos centramos en sus registros, el exazulgrana suma seis tantos y cinco asistencias de gol, además de ser una amenaza constante en la banda gracias a su velocidad, desborde y desequilibrio.

Recordado también por algún capítulo fuera del terreno de juego como su viral "Xavi me dice que encare y yo encaro", Abde demuestra que ha crecido en madurez como futbolista y persona. Está en su mejor momento y, a sus 23 años, el mundo del fútbol empieza a seguirle otra vez la pista muy de cerca. Y más tras su enorme actuación contra el Barça.

Abde, en acción contra el Barça / Associated Press/LaPresse

A pesar de salir derrotado en el duelo contra los azulgranas, Abde fue, sin duda, uno de los mejores jugadores del partido. El extremo marroquí mostró su habilidad para encarar y desequilibrar por la banda, y fue una pesadilla para Koundé. El primer tanto, el de Antony, empieza con una jugada individual, regaló la asistencia en el tanto de Diego Llorente y forzó el penalti para el tercer tanto de los béticos. Espectacular.

Este excelente rendimiento en las filas del Betis empieza a despertar el interés de varios grandes de Europa. En el Barça están atentos a su situación, aunque ahora tan solo mantiene un 20% de una futura venta del internacional marroquí. Inicialmente, cuando el Barcelona vendió a Abde al Betis, conservó el 50% de sus derechos, pero ese porcentaje se redujo notablemente después de que el club bético accediera a facilitar la salida de Vitor Roque al Palmeiras el pasado invierno, pese a que aún estaba bajo contrato de cesión.

Abde Ezzalzouli celebra con Cucho su gol en el Betis-Utrecht / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Sea como fuere, una importante venta de Abde en el futuro supondría un ingreso extra en Can Barça que siempre es bien recibido. El extremo marroquí se está asentando y, poco a poco, demuestra que está capacitado para ser determinante en la élite del fútbol europeo. ¿Será la temporada de consolidación de Abde?