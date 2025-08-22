El Betis se estrena en La Cartuja con un tango de Giovani Lo Celso (1-0)

Ambiente de gala en el estadio de La Cartuja para recibir a su nuevo propietario temporal, el Real Betis Balompié, que tendrá que hacerse a su nuevo feudo con una hinchada que lejos de fallar en la primera cita del curso como local, abarrotó las gradas del recinto que hasta hace poco tiempo contaba con pistas olímpicas. 54646 espectadores presenciaron el encuentro y la primera victoria del Betis, por la mínima con un gol de Giovani Lo Celso.

Un campo que inauguraron el 5 de mayo de 1999 sus majestades los reyes Juan Carlos I y Doña Sofía y que, 26 años más tarde ha querido que el equipo del abuelo del emérito sea quien lo guarde al menos durante dos años. Al igual que todos los béticos fallecidos, Alberto Tenorio, quien fuera mítico utillero del conjunto verdiblanco, también estará presente en un día que pasará a la historia del Betis.

Agarró la manija el Alavés en los compases iniciales y muy cerca estuvo de dar el susto por partida doble, primero en un balón atrás que no halló rematador y luego en un rebote que dejó a placer a Guridi, pero se le hizo pequeño el arco y Pau López se mantuvo firme.

La réplica no tardó y a los cinco minutos ya se habían presentado los de Manuel Pellegrini por la izquierda en sendas subidas de Junior Firpo, qué diferencia respecto al suizo, y dos apariciones de Aitor Ruibal a la espalda de Cucho, rematando una con la testa adelantándose a Sivera en un envío de Bellerín y aprovechando un balón largo del canterano desde la izquierda difícil de golpear con peligro.

No se anduvo con medias tintas el conjunto de Eduardo Coudet, que intentó poner en aprietos al Betis con un juego vertical siempre contrarrestado por el liderazgo de Bartra en los verdiblancos.

Giovani Lo Celso inaugura La Cartuja

El honor de ser el primero en anotar en el estadio de La Cartuja en este traslado del Betis como local durante dos años lo tuvo Giovani Lo Celso.

Colgó el balón al área Héctor Bellerín y el rechace acabó en Sergi Altimira, llevándose el duelo dividido para meter de nuevo el balón y que Cucho cabeceara. Quedó suelto el esférico en el borde del área pequeña y ahí el rosarino la colocó con la diestra para abrir el marcador.

No cesó en hostigar al Alavés el Betis, con llegadas por ambos flancos pero costándole finalizar. Aitor Ruibal sirvió un gran envío al espacio por raso para Cucho, pero Sivera estuvo muy atento para salir y desbaratar el peligro.

Pasada la hora del encuentro, mismos protagonistas. Centro del canterano, esta vez fuerte al primer palo, y cabezazo del cafetero que se perdió por poco.

Una tras otra y con déficit en la finalización, varias yéndose por pocos metros de la meta de Sivera, las tenía el Betis. Gio Lo Celso botó desde la esquina y con la testa la tuvo Junior Firpo, que cruzó el remate en demasía.

Con alguna interrupción y una falta lateral favorable a los de Pellegrini concluyó la primera parte en el estadio de La Cartuja. Metió veneno en el envío Lo Celso, le cayó en la frontal a Aitor y terminó en la esquina, pero con el tiempo cumplido no dejó botarlo Ortiz Arias, o Miguel Ángel Ortiz, que mientras no se mejora el arbitraje si se cambian cosas insustanciales.

No hubo demasiado ritmo tras el paso por vestuarios, con alguna tímida llegada del Betis hasta que Héctor Bellerín probó a Sivera en un balón atrás de Aitor.

Mientras, en la grada baja de Gol Sur hubo protestas contra la dejadez de los políticos en el campo, con varios incendios asolando España. Rezaba el lema: "La dejadez cuesta vidas, cuidemos nuestros bosques, fuerza afectados". Posteriormente, la grada y parte de La Cartuja recordó profirió insultos a Pedro Sánchez.

Pablo García revoluciona a La Cartuja

Vio Manuel Pellegrini justo antes de la hora el cansancio de Rodrigo Riquelme y dio entrada a Pablo García, pensando también en repartir minutos y dosificar a los jugadores de cara al choque intersemanal en Vigo.

El ingreso al campo del canterano aumentó los decibelios en la grada, con gran protagonismo desde su entrada dejando destellos de clase junto a Lo Celso. Minutos más tarde, estuvo muy cerca de hacer el segundo del Betis en un disparo seco desde la frontal que se encaminaba a la escuadra hasta que una mano salvadora de Sivera sobrevoló La Cartuja.

También movió ficha 'El Ingeniero' en el perfil zurdo de la defensa, modificando toda la banda. Junior, tras un buen debut dejó su sitio a Ricardo Rodríguez, posiblemente encarando sus últimos minutos con la zamarra verdiblanca.

Fue Lo Celso quien más se acercó al segundo tras Pablo García en una mitad con interrupciones a modo de faltas y cuya pausa de hidratación enfrió por momentos al Betis, sin la trascendencia de Elche. Rápido se repuso, debutando Valentín Gómez como pivote para cuidar el estado de Lo Celso para el miércoles y con Bakambu por Cucho en un claro mensaje a Chimy Ávila sin minutos después su actuación en el Martínez Valero.

Con el encuentro casi finiquitado y La Cartuja con el estado de felicidad decretado en las gradas, Pablo García pudo elevar más los ánimos pero quiso guisarse sólo la acción y se le marchó lamiendo el palo. Instantes después, Bakambu la estrellaría en el larguero en una picadita y Aitor firmó la última sin encontrar portería.

Primera victoria del Real Betis Balompié en el sexto curso de Manuel Pellegrini con un 1-0 que no hizo justicia al alto volumen ofensivo que mostró el conjunto verdiblanco. Sin tiempo casi para saborear el estreno en La Cartuja, breve descanso en el fin de semana para preparar el duelo de Vigo en la jornada adelantada.

Un buen Betis con gran nivel de Altimira, Bellerín y Gio justificó la primera marcha verde a La Cartuja. Este es el camino que ha de seguir la entidad bética mientras llegan nuevas caras, necesarias.