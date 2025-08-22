El Betis no escarmienta... otra vez el mismo error

"Errare humanum est" (equivocarse es humano) es una expresión en latín que se atribuye a Séneca. Lo que es más preocupante es insistir en el error, algo que se está repitiendo esta temporada con el Real Betis y una nefasta planificación en la que todo parece basado en el sueño de seguir contando con Antony. ¿Y si no lo consigue?

El curso pasado, el equipo de las 13 barras completó buena parte de su plantilla en los días previos al cierre del mercado y tras la quinta jornada era decimotercero con tan solo cinco puntos de 15 posibles. Ya estaba a seis de la cuarta plaza y a cuatro de la quinta que finalmente también acabó dando 'plaza Champions' al Villarreal.

Lo de este verano está siendo mucho más grave. Con Ángel Haro y López Catalán al mando y con Manu Fajardo al frente de la dirección deportiva, el 'nuevo' Betis empató el pasado lunes en Elche (1-1) con tan solo dos caras nuevas en el once inicial: el meta Pau López (rescindió con el Olympique Marsella) y el excolchonero Rodrigo Riquelme.

Este viernes a las 21.30 horas recibe al Alavés, que empezó el torneo con una victoria por 2-1 ante el Levante con un tanto de Tenaglia en el descuento. Será el inicio del 'destierro' en La Cartuja por las obras en el Villamarín.

Tenaglia dio la victoria a los 'babazorros' / EFE

Todo en un verano en el que se ha despedido a Johnny Cardoso (Atlético), Borja Iglesias (Celta), Romain Perraud (Lille), William Carvalho (Pachuca), Jesús Rodríguez (Como) y Sabaly (Al Duhail), más los jóvenes Mateo (Arouca) y Pleguezuelo (Hércules). Además, en enero se fueron el canterano Assane Diao (Como) y el meta Rui Silva (Sporting).

Manuel Pellegrini sigue intentando solucionar sobre el verde los desajustes de una plantilla a medio hacer a día 22 de agosto. La dirección deportiva sigue soñando con repetir la cesión de Antony del Manchester United y mantiene el interés en reclutar de una vez por todas al canterano Dani Ceballos del Real Madrid.

Sin embargo, la realidad es que la competición ha empezado y el técnico chileno tuvo que alinear en Elche a Aitor Ruibal como atacante (marcó el gol bético). Pese a ser un hombre de club, afeó a Manu Fajardo, a Haro y a Catalán su lentitud. "Antes teníamos a Guido Rodríguez en el pivote, después a Cardoso y ahora necesitamos a alguien", dijo.

López Catalán y Haro... no está el tema para tanta risa / EFE

Lejos de ello, el club piensa en seguir vendiendo y ahora las miradas se centran en el decepcionante lateral izquierdo Ricardo Rodríguez, en Bakambú (clave en la pasada Conference League) y de un Chimy Ávila que sigue peleado con el balón. ¿Y los fichajes? Faltan un lateral izquierdo, un mediocentro, un extremo y un delantero. Casi nada.

El gran objetivo para la delantera era Mateo Joseph, internacional español sub'23 que militaba en el Leeds United... pero se fue al Mallorca. Ahora suena con fuerza el joven camerunés Karl Etta Eyong (Villarreal), quien jugó el curso pasado en el filial amarillo. Está tasado en 10 millones de euros, aunque el Cádiz mantiene el 50% de sus derechos.

A la espera de que el recuperado Diego Llorente forme una solvente pareja de centrales con el exazulgrana Marc Bartra, el Betis y Pellegrini necesitan más. Si fallan Etta Eyong, Antony y Ceballos, tocará improvisar otra vez. La última vez que se actuó deprisa llegaron el 'Chimy' y Bakambú. Ahora no sirven. Y encima con traslado a La Cartuja.