El Betis empata en Vigo y evidencia la falta de fondo de armario (1-1)

El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini saltó a Balaídos con tan sólo dos novedades cinco días después de vencer al Alavés en La Cartuja. Una de ellas, por obligación al estar Pau López lesionado con una contusión en la rodilla -debutando Álvaro Valles-, y la otra por decisión técnica con Ricardo Rodríguez dando descanso a Junior Firpo.

Sin continuidad en las acciones pero mordiendo en zona tres cuartos rival salió el conjunto de Manuel Pellegrini, con una presión muy activa para entorpecer la sucesión de pases de los de Claudio Giráldez, con hasta seis cambios respecto al once que empató en Son Moix.

Le costó a los béticos imponerse con el balón sobre el verde de Vigo, con Pablo Fornals y Sergi Altimira alternándose para ayudar en la base de la jugada hasta que pudieron ir ganando metros y dilatar las posesiones, por momentos muy largas pero sin profundidad en un primer cuarto de hora sin remates entre palos.

Fue precisamente en el 15' cuando apareció la primera ocasión peligrosa del partido, con un remate de Cucho Hernández muy rápido que se perdió por el lateral de Radu. Bartra estuvo listo para robar a Borja en una acción en el medio y Roro cogió el balón suelto para que el cafetero empezara a engrasar la máquina, fría todavía de cara a puerta en este inicio liguero.

Acto seguido, desde la esquina replicó el Celta en un córner que botó Hugo Sotelo y Javi Rodríguez remató en el corazón del área perdiéndose por el fondo. En una contra de los vigueses -comenzó a ganar en ritmo el encuentro- tendría la primera Pablo Durán en un balón al hueco del Panda, sacándola con los pies Álvaro Valles.

Tan rápido como subieron las revoluciones bajaron y volvieron los dominios horizontales de Celta y Betis, pero sí que con los verdiblancos estando más activos en la recuperación en zonas altas. Llegados los treinta minutos, Rodrigo Riquelme cayó en el área y pidió penalti por un pisotón que ni Gil Manzano en el campo ni González Fuertes en el VAR estimaron que fuera.

El Betis lo intenta hasta que anota antes del descanso

Se activaron los de Pellegrini nuevamente y rozaron el 0-1 en una acción entre Cucho y Lo Celso que dejó el colombiano para el argentino, despejando Radu y golpeando raso Roro en segunda instancia, sacándola bajo palos la defensa celtiña.

Al igual que en los primeros compases, la llegada de uno la contestaba el otro y en el único momento que se hizo largo el Betis al presionar una salida de los vigueses la tuvo Durán para jugar con Swedberg, obligando a despejar a Bellerín para evitar una acción clara de gol.

Cuando el descanso era ya casi una realidad un remate de Cucho terminó en córner y Giovani Lo Celso apareció para poner el cuero en la cabeza de Marc Bartra y hacer el 0-1 con un testarazo colocado abajo.

Salió en tromba al Celta sorprendiendo a un Betis dormido que concedió hasta tres córners, siendo el segundo cuando Valles se quedó anclado bajo palos y despejó mal con los puños a la media luna, y en ese balón suelto Hugo Álvarez anotó, pudiendo hacer más el de La Rinconada.

Al minuto, Pablo García entró al terreno de juego tras un pinchazo de Aitor Ruibal que lo obligó a dejar su hueco al joven canterano zurdo.

Alternó el partido minutos de sosiego con verticalidad hasta que los de Pellegrini comenzaron a hacerse con el control de la posesión aunque sin encontrar conexiones en ese tercio final de la jugada.

Los cambios evidencian la falta de fondo de armario

Entendió el chileno llegado el 70' que le faltaba físico y frescura a su equipo y realizó un triple cambio con Valentín, Chimy y Bakambu por Altimira, Roro y Cucho Hernández. El cambio de fichas se tradujo en un conjunto verdiblanco algo más adelantado en el campo pero que tampoco estaba provocando indecisiones en el Celta. Por momentos, un tedio entre posesiones de ambos sin ton ni son. Bryan Zaragoza, quien más cerca estuvo de sorprender a Valles, pero Bartra bien posicionado evitó el remate a portería.

Fueron pasando los minutos y los cambios empeoraron al Betis, yendo el Celta de forma más decidida a por la victoria. Álvaro Valles dejó una gran parada en una acción que se hubiese anulado pero que terminó en córner.

Ya casi en el descuento, con Lo Celso agotado, debutó en el campeonato nacional Dani Pérez, muy activo desde su ingreso y provocando una falta y un córner en sus dos primeras acciones.

Empató el Real Betis Balompié en el duelo adelantado de la sexta jornada liguera en Balaídos. Un reparto de puntos lógico después de tener más ocasiones los de Pellegrini en la primera y los de Giráldez en la segunda, sorprendiendo justo tras el paso por vestuarios.

Urgen refuerzos, Manuel Pellegrini lo evidenció con los cambios poniendo otra vez a Valentín Gómez de pivote, ahí queda. Sin comentarios la actuación de Chimy y Bakambu. Cinco días de mercado para que además de Antony u otro extremo, lleguen más refuerzos al plantel verdiblanco, si es que quiere dar ese paso adelante.