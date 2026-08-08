El Betis empata ante su afición en un partido marcador por las expulsiones

El Betis empató a dos ante el Bournemouth inglés en un partido disputado este sábado ante su afición en el estadio La Cartuja, que estuvo marcado por dos expulsiones que se sucedieron al borde del descanso, la del local Antony y la del visitante Scott.

Fue el penúltimo ensayo bético de la pretemporada, porque la cerrará el próximo sábado en Bari (Italia) ante el Inter de Milán, ya que el equipo que entrena el chileno Manuel Pellegrini no empezará LaLiga ese fin de semana al ser uno de los que aplazaron la primera jornada debido a la participación de jugadores en el pasado Mundial.

Después de triunfos importantes este verano ante reconocidos rivales europeos como el Olympique de Lyon (4-0) o el pasado miércoles en Dublín frente al Arsenal (1-3), los béticos se presentaron ante su afición frente a un rival que fue sexto el pasado curso en la Premier League y que jugará este año por primera vez un torneo continental, la Liga Europa.

Además, la formación inglesa, que la pasada temporada entrenó el español Andoni Iraola y que ahora dirige el alemán Marco Rose, llegó a la capital andaluza con el morbo añadido de que esta misma semana anunció la contratación de Juanlu Sánchez, procedente del Sevilla, club en el que se ha formado desde niño, aunque el lateral derecho no estuvo inscrito para el encuentro.

El Betis, con un equipo inicial muy diferente al que venció al de Mikel Arteta hace tres días, salió con fuerza y dominó la situación con las ganas del brasileño Antony dos Santos en su primer partido de la temporada como titular, aunque el Bournemouth cogió protagonismo paulatinamente.

Así, en la recta final de la primera parte, la formación visitante inauguró el marcador con un remate de Marcus Tavernier tras un gran taconazo del brasileño Evanilson de Lima, pero este período inicial lo marcó una tángana de la que salieron expulsados Antony y el inglés Alex Scott antes del descanso.

En la segunda parte, con diez jugadores cada equipo y bajo un fuerte calor, se preveía que el encuentro bajaría de intensidad, pero el Betis sacó a pesos pesados como Isco, Fornals y el colombiano Cucho Hernández para tomar el protagonismo.

Precisamente fueron un avance de Isco, con remate a la cepa de un palo, y Cucho, que estuvo atento al rechace para marcar, los que lograron poner el 1-1 en los inicios de la reanudación. Pero, a renglón seguido, Evanilson se aprovechó de un error defensivo verdiblanco para volver a poner a los suyos por delante (1-2).

El partido entró, con poca historia y muchos cambios, en los últimos minutos y apareció un remate de Pablo Fornals que se tradujo en gol, en colaboración con un defensa rival que desvió el balón, para poner el definitivo empate a dos.

- Ficha técnica:

2 - Betis: Manu González; Ángel Ortiz, Llorente, Valentín Gómez, Junior Firpo; Facundo Bernal, Marc Roca; Antony, Fidalgo, Morante; y Deossa.

También jugaron: Fornals, Cucho Hernández, Isco, Gnangoro, Riquelme, Bellerín, Fran García.

2 - Bournemouth: Petrovic; Adam Smith, Diakité, James Hill,Truffert; Lewis Cook, Alex Scott; Rayan, Marcus Tavernier, Justin Kluivert; y Evanilson.

También jugaron: Silva, Adli, Toth,Doak, Jebbison, Aarons, Stevens, Rees Dottin, Ünal

Goles: 0-1, M.41: Tavenier. 1-1, M.57: Cucho Hernández. 1-2, m.60: Evanilson. 2-2, M.81: Fornals.

Árbitro: Manuel Jesús Orellana Cid (Comité Andaluz). Expulsó con roja directa al local Antony (m.45) y al visitante Scott (m.45). Ademas, amonestó a los béticos Valentín Gómez (m.14) y Deossa (m.44) y al del conjunto inglés Adli (m.73).

Incidencias: Partido de pretemporada disputado en el estadio La Cartuja ante 28.331 espectadores, algo menos de media entrada. El encuentro estaba fijado para las 20.30 horas, pero el Betis anunció a media tarde que se retrasaba en treinta minutos debido al fuerte calor.