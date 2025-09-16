El Betis dice adiós a la cubierta del viejo voladizo de la grada de Preferencia

"El Benito Villamarín es una casa para mí, aparte de acudir fielmente a él con mi padre, el ambiente que se genera en torno a nuestros "vecinos" de grada es especial cada vez que entro en el templo. Cada partido allí es una cita con nosotros mismos y sirve para reencontrarnos con nuestra dosis bimensual de felicidad. Porque el Betis no gana siempre, a veces manquepierde, pero en el campo del Betis uno sólo puede encontrar la felicidad, rodeado de buenas personas y familiares, cualidades necesarias para que uno llame casa a algo", comentaba un aficionado bético en la previa de aquel Real Betis Balompié - Valencia Club de Fútbol, último partido oficial que acogió la pasada temporada el Benito Villamarín.

Hace justo una semana las obras comenzaron en la grada baja de Preferencia del Benito Villamarín y en la escalera exterior situada entre Preferencia y Gol Sur, derribándose poco a poco parte del coliseo verdiblanco.

Este martes cae también la cubierta de Voladizo de la grada alta de Preferencia como anunció Ángel Haro el lunes en la presentación de Sofyan Amrabat, en la que admitió retrasos en unas obras que quizás se dilaten y haya que pasar más tiempo en La Cartuja: "Mañana creo que derriban la parte de cubierta de chapa de Preferencia. La demolición entiendo que estará acabada a mediados de noviembre. Es verdad que nos pusimos un objetivo ambicioso de dos años, pero hasta que no tengamos cerrada completamente la obra con la constructora no podemos determinar si tendremos que estar más tiempo en La Cartuja".

Cómo será el Nuevo Benito Villamarín

El proyecto de transformación del Villamarín contempla una reconstrucción completa de la tribuna de Preferencia y la creación de una gran plaza urbana junto al estadio. En ese nuevo espacio emergerá un imponente edificio de hasta 34 metros de altura, distribuido en nueve plantas, que integrará usos deportivos, comerciales y hoteleros.

La parte baja del nuevo inmueble estará dedicada en un 33% a la moda deportiva, el ocio, la restauración y el retail complementario, con especial protagonismo para los aficionados. Las tres primeras plantas, junto con la novena, se destinarán a esta actividad. El hotel ocupará un 25% del espacio total, entre las plantas quinta y octava. La cuarta planta se dividirá entre una clínica deportiva (20%) y un gimnasio con zona wellness (22%).

El proyecto también incluye un aparcamiento público bajo la nueva plaza de 3.084 metros cuadrados que sustituirá al actual parking. Será un lugar de encuentro para los béticos antes de los partidos, pensado para el disfrute colectivo. Además, se eliminará el vallado perimetral de la Avenida de la Palmera, integrando mejor el estadio en su entorno y ganando espacio público.

Este proyecto requiere de un cambio del planeamiento urbanístico que está previsto que se apruebe este jueves en el Pleno del Ayuntamiento tras una larga tramitación.

Al igual que recordaba uno de sus fervientes aficionados lo que ha significado para él y su familia el Benito Villamarín en aquellos días previos al último partido, preguntado ahora por los avances en el derribo, aunque van con demora, confiesa que aunque sea doloroso verlo, "cada piedra que cae en la grada de Preferencia abre el camino a un Nuevo Benito Villamarín, porque las gradas podrán cambiar, pero la esencia siempre permanece y el Villamarín seguirá siendo la casa de todos los béticos".

Vía: El Correo de Andalucía