El Betis ya tiene calendario para la Europa League: fecha y hora de los partidos en casa y desplazamientos

El Betis ya tiene el calendario completo de la fase de liguilla de la Europa League. La UEFA ha hecho públicas las fechas de los partidos en casa y de los desplazamientos. El club verdiblanco disputará el primer partido el 24 de septiembre en Cartuja y cerrará con el último partido en casa el día 29 de enero.

La competición europea del Betis arrancará en casa frente al Nottingham Forest el 24 de septiembre a las 21.00 horas. Será el primero de los cuatro partidos que disputará en la Cartuja en la competición europea.

Los otros tres se jugarán el día 6 de noviembre a las 21.00 horas frente al Olympique Lyonnais; el 27 de noviembre a las 21.00 horas frente al Utrecht y en la última jornada frente al Feyenord el 29 de enero a las 21.00 horas.

En cuanto a los desplazamientos, el primero será el 2 de octubre al estadio del equipo belga del Ludogorets al que no podrá desplazarse la afición por la sanción de la UEFA. El siguiente será el 23 de octubre cuando se desplace a Bélgica para competir contra el KRC Genk. El 11 de diciembre visitará Croacia al estadio del GNK Dinamo y, por último, el 22 de enero disputará el partido en Grecia frente al Paok FC.

Estos son todos los horarios y los partidos de la fase de grupos del Betis en la liguilla de la Europa League:

Jornada 1 : 24 de septiembre de 2025. Betis-Nottingham Forest. 21 horas.

: 24 de septiembre de 2025. Betis-Nottingham Forest. 21 horas. Jornada 2 : 2 de octubre de 2025. PFC Ludogorets 1945-Betis. 18.45 horas

: 2 de octubre de 2025. PFC Ludogorets 1945-Betis. 18.45 horas Jornada 3 : 23 de octubre de 2025. KRC Gent-Betis. 18.45 horas

: 23 de octubre de 2025. KRC Gent-Betis. 18.45 horas Jornada 4 : 6 de noviembre de 2025. Betis-Olympique Lyonnais. 21.00 horas

: 6 de noviembre de 2025. Betis-Olympique Lyonnais. 21.00 horas Jornada 5 : 27 de noviembre de 2025. Betis-Utrecht. 21.00 horas.

: 27 de noviembre de 2025. Betis-Utrecht. 21.00 horas. Jornada 6 : 11 de diciembre de 2025. GNK Dinamo-Betis. 18.45 horas

: 11 de diciembre de 2025. GNK Dinamo-Betis. 18.45 horas Jornada 7 : 22 de enero de 2026. PAOK FC -Betis. 18.45 horas

: 22 de enero de 2026. PAOK FC -Betis. 18.45 horas Jornada 8: 29 de enero de 2026. Betis-Feyenord. 21.00 horas.

Si se supera la liguilla, las siguientes fechas del calendario de la Europa League son: