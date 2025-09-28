El Betis, a brindar una victoria ante Osasuna a un Pellegrini de récord

El 18 de diciembre de 2011 dos goles de Alejandro Pozuelo y Roque Santa Cruz en el antiguo Vicente Calderón provocaron la destitución de Gregorio Manzano, que daría paso al largo periplo de Diego Pablo Simeone al frente del banquillo del Atlético de Madrid. Hace catorce años de aquello y algo más de cinco de la llegada de Manuel Pellegrini al homónimo del Real Betis Balompié, convirtiéndose en el segundo técnico que más partidos acumula dirigiendo a un mismo equipo en la actualidad y quedando a tan sólo uno de conseguir un nuevo récord dentro del conjunto verdiblanco.

Ese "dato" como lo tilda 'El Ingeniero' le produce "mucho orgullo", ya que con 263 encuentros en su haber como técnico de la entidad de las trece barras logrará ante Club Atlético Osasuna superar a Serra Ferrer, "una leyenda del club" y un hito que "refleja el trabajo que uno ha logrado hacer".

Esas declaraciones de Manuel Pellegrini distan mucho de una persona que, continúe o no al frente del banquillo verdiblanco, no esté agradecido por todo el crecimiento: "Mi compromiso con el Betis no tendrá ninguna alteración si no puedo seguir y respecto a la cantidad de partidos que hemos logrado me produce orgullo", declaraba el chileno.

Dejando a un lado las estadísticas y el récord que seguramente provocará una nueva ovación de los béticos a su figura, el entrenador del Betis se centra en vencer a los rojillos, de los que no se fía aunque aún no hayan puntuado lejos de Pamplona: "Es un rival muy duro como todos, es un equipo que viene con técnico nuevo, ganando y perdiendo algo irregular, empató en el último al final cuando lo tenía ganado y tiene buenos jugadores y gusta de juego directo y vertical".

Aimar Oroz y Rubén García, las bajas de Osasuna Aimar Oroz, por la rotura de la fascia plantar, y Rubén García, por motivos personales, no estarán disponibles para Alessio Lisci.

Pellegrini no termina de ver a Amrabat de central

Disipó algunas dudas que durante la semana surgieron en torno a la defensa del Betis, destacando que Pellegrini que la responsabilidad de los últimos tantos encajados no recaen únicamente en los centrales. Sofyan Amrabat, que no desconoce la posición, no termina de verlo 'El Ingeniero' en el eje de la zaga junto a Natan o Valentín mientras se recuperan Bartra y Llorente, por lo que tiene pinta que tanto el brasileño como el argentino formarán de inicio ante Osasuna: "Amrabat está rindiendo muy bien en su posición. No sólo la culpa de los goles es de los centrales porque son zurdos, vamos a ir mejorando y ojalá sea lo más rápidamente posible. El rendimiento de Valentín como del mismo Natan a medida que van jugando juntos".

Eso sí, el técnico verdiblanco no esconde la preocupación por las tres amarillas que ha visto en seis partidos de Liga -otra en Europa League- Natan en este inicio liguero: "Siempre las amarillas son un motivo de preocupación y más tres en seis partidos de Liga. Tenemos dos centrales y esperemos que Natan trate de recibir menos".

Con la vuelta de Bellerín a la convocatoria lo normal es que actúe de inicio junto a los dos centrales citados y Ricardo en la izquierda, todos ellos escudados por Pau López.

La defensa de Pellegrini a Pablo Fornals "Me alegro mucho por Pablo, es un jugador que trabaja muchísimo, es un jugador de una capacidad física y técnica importante. Juegue por banda derecha, izquierda o tras el punta, los buenos que lo dan todo pueden jugar en diferentes posiciones y lo demuestra en el club. Todo lo que sea recibir premios se lo merece y es bueno para el club".

Delante suya tendrán de esta forma a Sofyan Amrabat o Marc Roca y como acompañantes tendrán uno u otro a Pablo Fornals, indiscutible para el técnico santiaguino desde que lo fichara del West Ham. Con Antony y Lo Celso como estandartes del ataque bético, la otra posición permanece abierta para el propio Fornals si hay novedades en el doble pivote como también pueden actuar tanto Rodrigo Riquelme como Abde. Toda alternativa se reduce a cero en la delantera, es territorio de Cucho Hernández.

264 partidos sumará Manuel Pellegrini este domingo comandando el banquillo del Real Betis Balompié. Hará historia la persona que más ha contribuido al crecimiento de la entidad en los últimos años. Gane o pierda seguirá centrado en el camino, en la persecución de los puestos europeos y en hacer una buena liguilla en el viejo continente para estar entre los dieciséis mejores de la Europa League en unos meses. Un técnico de récord con una buena plantilla a su disposición para conseguir los objetivos.

Vía: El Correo de Andalucía