El Betis afronta un trámite para clasificarse a la Conference

Un mero trámite afronta el Real Betis este jueves contra el FC Krivbas para clasificarse de manera definitiva a la Conference League. El equipo verdiblanco recibe en el Benito Villamarín a sus rivales ucranianos que vencieron por dos goles a cero en el partido de ida, un resultado que los pone con todo de cara para clasificarse para la tercera competición europea.

La fase previa de la Conference League llega a su final para el Real Betis. Después de la decepción de la temporada pasada, cuando no pudieron superar al Dynamo de Zagreb en la misma fase de la competición, el equipo verdiblanco tiene ahora su gran oportunidad de resarcirse contra un rival de mucha menor entidad esta temporada.

Una renta cómoda para no sufrir

El conjunto de Pellegrini se encargó de llegar al partido de vuelta con un cómodo colchón de dos tantos que pusieron tierra de por medio en la eliminatoria. El técnico chileno no quiere sustos en su campo, aunque se prevé que alineará a un once poco habitual para poder centrar sus esfuerzos en el campeonato liguero... y es que muy mal se tendrían que dar las cosas durante el partido para que el Betis sufriese lo más mínimo para pasar de ronda. El Betis,además, cuenta con la estadística histórica a su favor: se clasificó en seis de las siete eliminatorias de un torneo continental en las que venció el partido de ida fuera de casa.

No podrá contar con el recién llegado Vitor Roque, que no estuvo inscrito en el partido de ida y, por lo tanto, no estará disponible para el encuentro de vuelta en el Benito Villamarín. El delantero brasileño espera poder debutar este mismo domingo en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid, el último partido antes del parón de selecciones.

El equipo se encuentra en un compás de espera hasta conocer cómo se confeccionará definitivamente la plantilla a falta de escasos días para el cierre del mercado. La posible llegada de Dani Ceballos cambiaría gran parte de las expectativas puestas en el club verdiblanco, que puede tener un equipo ilusionante para poder hacer una buena participación en la Conference League.