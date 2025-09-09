El Betis admite "retrasos" en el proyecto del nuevo Villamarín pero confía en acabar las obras en 2027

El conjunto verdiblanco ha comenzado este martes la demolición de la grada de Preferencia, que da inicio a todo el proyecto de transformación del Benito Villamarín. Por un lado se está trabajando desde ya a derribar esta zona del estadio, y paralelalemente, en un ámbito más administrativo, se espera al pleno municipal del próximo jueves 18 de septiembre para que quede aprobado el Estudio de Ordenación del futuro estadio del Betis. Este último trámite será el que dé el visto bueno definitivo al resto de obras, a la construcción como tal. Eso sí, según admite la propia entidad, no todo va según los plazos pensados inicialmente. "En realidad es verdad que ya tenemos un retraso en todo el trámite del proceso administativo", ha reconocido Federico Martínez Feria, Director General del club, aunque se confía en llegar con todo acabado al verano de 2027 para el regreso desde La Cartuja.

Como ha explicado Martínez Feria en el acto de inicio de la demolición, con presencia de los medios de comunicación, la próxima semana quedará aprobado el proyecto del Betis, pero considera "que es posible recuperar esos retrasos, y va a depender de la constructora y del plan de obras que nos presente". "Los plazos que estamos manejando en la planificación inicial son los de tener dos temporadas en La Cartuja. Dependerá mucho de la empresa constructora y de cómo vamos a ejecutar los trabajos, pero no queremos ahora mismo trabajar con otro panorama que no sea ese", ha abundado el directivo del Betis.

Este martes se considera como el inicio oficial de la fase de ejecución de la demolición de la grada de Preferencia, "aunque ya llevamos más de un mes con los trabajos preliminares que son básicamente de desmontaje de estructuras y demás". "La fase de demolición nos va a llevar hasta finales de octubre, quizás hasta mitad de noviembre", ha explicado Federico Martínez Feria.

Todo se está ejecutando "de la manera que tenga el menor impacto sobre el entorno, donde la afectación era importante". De hecho, el procedimiento de demolición "se está haciendo desde dentro y por niveles, con lo cual vamos a tener la menor afectación e impacto posible". La idea que baraja el Betis es que en la misma parcela se va a hacer la selección de material que será clasificado y empaquetado, y que las obras "duren lo menos posible".

Federico Martínez Feria ha afirmado también que esta primera fase del proyecto en ejecución durará un trimestre, cuando ya se tendrá la empresa constructora seleccionada, de manera que en los primeros meses de 2026 se puedan iniciar los trabajos de construcción del nuevo estadio. Para el club es "un paso adelante" y "la consolidación de este Betis que queremos del siglo XXI". "Tenemos que ir pensando en que tendremos probablemente otros mundiales en el futuro y estamos consolidando un gran proyecto muy ambicioso, queremos estar entre los mejores estadios del país", ha finalizado el Director General del club.