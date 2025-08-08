El Betis acude a La Rosaleda en el reencuentro de muchos exmalaguistas

El Málaga y el Betis disputarán este sábado la trigésima quinta edición del Trofeo Costa del Sol en La Rosaleda (20.30 horas), cita especial al reencontrarse con este estadio muchos jugadores y técnicos del equipo sevillano que tuvieron pasado malaguista.

Para el partido, por parte del Málaga, serán baja el guardameta Alfonso Herrero y el delantero Eneko Jauregui, por lesión, y debutarán fichajes como Joaquín Muñoz, Carlos Dotor, Adrián Niño o Javier Montero.

Hererro se recupera de un golpe que recibió en la frente en un choque con su compañero David Larrubia en la concentración de pretemporada llevada a cabo en Estepona y que necesitó doce puntos de sutura y Jauregui, otra de las contrataciones, de un problema muscular producido durante un entrenamiento.

En cambio, el centrocampista Luismi Sánchez, que se perdió los dos últimos encuentros por una sobrecarga en el aductor de la pierna izquierda, está restablecido y podría reaparecer.

Será un duelo muy especial para muchos integrantes del Betis que estuvieron en el Málaga hace temporadas, tanto jugadores como de técnicos, como los centrocampistas Isco Alarcón o Pablo Fornals y el defensa Diego Llorente.

En cuanto al cuerpo técnico bético, el entrenador chileno Manuel Pellegrini fue ídolo de la afición malaguista, y con él están sus ayudantes Rubén Cousillas, Fernando Fernández y el preparador físico José Cabello.

Será el último encuentro de pretemporada del Málaga, que por el momento ha disputado cuatro de preparación, con dos victorias, frente al Antequera (5-0) y Almería (2-1); un empate a cero goles ante el Al-Wakrah; y una derrota frente al Oxford United (3-0).

Los aficionados malaguistas están expectantes por comprobar el estado de forma de su equipo, a una semana del inicio de LaLiga Hypermotion, ante un rival de Primera División que vuelve a aspirar a estar en la zona alta de la tabla.

La Rosaleda podría presentar un lleno, ya que se han vendido hasta ahora más de veinte mil localidades, de ellas tres mil que se le facilitaron al Betis para la distribución entre sus aficionados.