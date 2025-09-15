El Betis acelera el derribo de la grada de Preferencia y teme que los retrasos alarguen las dos temporadas en Cartuja

Las obras de transformación del Estadio Benito Villamarín y su entorno se acelerarán esta semana. Por un lado, está previsto que este martes se derribe la parte de la cubierta de chapa de Preferencia. Por otro lado, el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla dará luz verde este jueves a la recalificación de los suelos para la construcción de un hotel, comercios , bares, gimnasio y una nueva plaza pública. El objetivo es que todo este proyecto pueda estar culminado dentro de dos años para que la temporada 2027-2028 sea la del regreso del club a Heliópolis.

Sin embargo, los plazos van cada vez más justos ya que las obras de derribo han comenzado con meses de retraso. "La demolición estará a mediados de noviembre. En cuanto a la duración de las obras nos habíamos puesto unos objetivos ambiciosos de dos años, algún mes que otro tenemos ahora en el retraso, pero hasta que no tengamos cerrada completamente la obra con la constructora no podemos determinar si vamos a tener que echar unos meses más allí en La Cartuja", respondió el presidente del Betis, Ángel Haro al ser preguntado por el avance de las obras.

El presidente del club incidió en que este proyecto es clave en el ámbito económico y deportivo para el club: "La obra del estadio que le va a dar otro salto al Betis tanto a nivel de estructuras como a nivel de presupuestos ordinarios y para ello estamos luchando, pero será dentro de dos o tres años", completó.

Retrasos en el derribo

Los trabajos de transformación del Benito Villamarín comenzaron hace varias semanas con trabajos previos hasta que el pasado 9 de septiembre comenzó el proceso de demolición desde el interior del estadio, concretamente en la parte baja de la grada de Preferencia.

El proyecto de transformación del Villamarín contempla una reconstrucción completa de la tribuna de Preferencia y la creación de una gran plaza urbana junto al estadio. En ese nuevo espacio emergerá un imponente edificio de hasta 34 metros de altura, distribuido en nueve plantas, que integrará usos deportivos, comerciales y hoteleros.

La parte baja del nuevo inmueble estará dedicada en un 33% a la moda deportiva, el ocio, la restauración y el retail complementario, con especial protagonismo para los aficionados. Las tres primeras plantas, junto con la novena, se destinarán a esta actividad. El hotel ocupará un 25% del espacio total, entre las plantas quinta y octava. La cuarta planta se dividirá entre una clínica deportiva (20%) y un gimnasio con zona wellness (22%).

El proyecto también incluye un aparcamiento público bajo la nueva plaza de 3.084 metros cuadrados que sustituirá al actual parking. Será un lugar de encuentro para los béticos antes de los partidos, pensado para el disfrute colectivo. Además, se eliminará el vallado perimetral de la Avenida de la Palmera, integrando mejor el estadio en su entorno y ganando espacio público.

Vía: El Correo de Andalucía