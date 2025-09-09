El Benito Villamarín empieza su transformación con la demolición de la grada de Preferencia

La cuenta atrás ha terminado. Este martes, el Real Betis Balompié ha dado inicio a uno de los capítulos más significativos en la historia reciente del club: el derribo de la grada de Preferencia del Benito Villamarín en una mañana de sentimientos encontrados en los que la entidad verdiblanca quiere mirar al futuro con un nuevo estadio moderno pero en el que dice adiós a la tribuna más emblemática y en la que se han narrrado y cantado goles para el recuerdo en una eternidad de tardes de balompié en verde y blanco.

Los trabajos comenzaron hace varias semanas con pequeños avances que han ido siendo fundamentales hasta que este 9 de septiembre ha comenzado el proceso de demolición desde el interior del estadio, concretamente en la parte baja de la grada de Preferencia.

Es el primer gran hito tangible dentro del ambicioso proyecto de transformación del estadio y para ello el Betis citó a los medios a primera hora del día para documentar visualmente este momento tan simbólico para la afición.

También será una mañana en la que se derribará la escalera exterior situada entre Preferencia y Gol Sur, una zona que forma parte del esqueleto original del estadio. Mientras tanto, el primer equipo del Betis continúa su temporada compitiendo en el Estadio de La Cartuja, lejos de Heliópolis, donde la maquinaria pesada comienza a abrir espacio para el nuevo Benito Villamarín.

3 semanas de trabajos previos

Los primeros trabajos comenzaron el 18 de agosto. Desde entonces, se ha vallado el perímetro de la grada, desmontado asientos, retirado equipamientos y desconectado las redes de suministro eléctrico y de gas.

En los días siguientes, las grúas se han encargado de retirar paneles exteriores, focos y otros elementos técnicos, tanto en el interior como en el exterior del estadio. Todo ha seguido una hoja de ruta precisa: solo tras completar esta fase previa, se ha autorizado la demolición.

A esto se suma la sensibilidad medioambiental que ha implicado un añadido importante al proyecto. En junio, la asociación SOS Vencejos alertó a la Junta de Andalucía sobre la presencia de una colonia de vencejos —una especie protegida— que anida en la estructura del estadio. Ante esto, el club ha respondido habilitando nidos artificiales en zonas cercanas para que los ejemplares encuentren refugio al regresar de su migración africana. Será una forma de preservar un equilibrio entre memoria, progreso y respeto por el entorno.

Así será el nuevo Benito Villamarín

La transformación del Benito Villamarín va mucho más allá del derribo de la grada de Preferencia. El proyecto contempla una reconstrucción completa de la tribuna de Preferencia y la creación de una gran plaza urbana junto al estadio. En ese nuevo espacio emergerá un imponente edificio de hasta 34 metros de altura, distribuido en nueve plantas, que integrará usos deportivos, comerciales y hoteleros.

La parte baja del nuevo inmueble estará dedicada en un 33% a la moda deportiva, el ocio, la restauración y el retail complementario, con especial protagonismo para los aficionados. Las tres primeras plantas, junto con la novena, se destinarán a esta actividad. El hotel ocupará un 25% del espacio total, entre las plantas quinta y octava. La cuarta planta se dividirá entre una clínica deportiva (20%) y un gimnasio con zona wellness (22%).

El proyecto también incluye un aparcamiento público bajo la nueva plaza de 3.084 metros cuadrados que sustituirá al actual parking. Será un lugar de encuentro para los béticos antes de los partidos, pensado para el disfrute colectivo. Además, se eliminará el vallado perimetral de la Avenida de la Palmera, integrando mejor el estadio en su entorno y ganando espacio público.

Todo el ámbito urbanístico se extenderá por 43.258 metros cuadrados. Dentro de él se ha incorporado un nuevo tramo de viario público de 470 metros cuadrados, hasta ahora no contemplado en el Avance del Estudio de Ordenación, pero añadido tras la consulta pública celebrada en febrero de 2024.