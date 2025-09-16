Bellerín denuncia un modelo "que prioriza el beneficio de unos pocos sobre la salud de muchos"

El partido de la jornada 4 de LaLiga EA Sports entre Levante UD y Real Betis Balompié se disputó en el Ciutat de València el pasado domingo con una temperatura superior a los 30 grados y un alto índice de humedad como así declaró Héctor Bellerín al término del empate a dos entre ambos equipos.

El lateral verdiblanco dejó claro desde el primer momento que en ningún caso quería que se interpretara como una excusa por el resultado final del conjunto de Manuel Pellegrini: "Quiero empezar diciendo, sin que sirva de excusa, que me parece una barbaridad jugar con 30 grados y un 80 por ciento de humedad a estas alturas de septiembre, es inhumano. Como tenemos una responsabilidad, lo hacemos. Hemos empezado despistados, hemos cometido errores y el resto del partido ha sido intentar enmendar esos errores… Es que no tiene sentido trabajar así. Necesitamos también que nos ayuden a hacer nuestro trabajo".

Javier Tebas responde a Bellerín

En un acto, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, compareció este pasado domingo en Madrid y respondió al defensor del Betis matizando que la temperatura no era tal y como afirmaba Bellerín al comienzo del encuentro: "La temperatura media era de 30 grados, pero es que el partido empezó con 28 grados, con datos de la AEMET. El problema fue que, a lo mejor, la intensidad del sol en esos momentos produjo esa serie de problemas".

Al hilo de sus palabras, Tebas afirmó que "evidentemente no me gusta que se produzcan lipotimias en los partidos. Esa solución viene con otras medidas que hay que tomar, que desde LaLiga trabajaremos para tomar. Como hemos hecho en otras ocasiones. Aquí nos faltó algo más de diligencia para evitarlo. Como el reparto de agua que hemos hecho en muchas ocasiones, pues ahí está el nuevo hueso. Creo que ahí nos faltó ese detalle. Gorras sí se repartieron".

Por último, para el debate, el presidente de LaLiga puso a Sevilla por ejemplo como ciudad en la que se ha jugado a temperaturas más altas: "Normalmente hemos jugado a mayores temperaturas, con gradas expuestas al sol, recuerdo por ejemplo en Sevilla, con quejas. Pero cuando ha habido gorras y ha habido aguas que se han entregado, pues no ha habido ningún problema".

Bellerín insta a "revisar unos protocolos que priorizan el beneficio de unos en detrimento de la salud"

Después de la respuesta de Javier Tebas a sus primeras declaraciones, Héctor Bellerín ha querido expresarse de nuevo a través de su red social de Instagram acerca de la situación vivida por la temperatura en el partido como también para frenar las críticas por redes sociales que ha sufrido por manifestar lo sucedido.

"Mis palabras no fueron un berrinche, fueron una reivindicación de la seguridad y el bienestar de todos los que formamos parte en un partido de fútbol: jugadores, staff, trabajadores y aficionados. Es una llamada a revisar unos protocolos que priorizan un beneficio para unos pocos en detrimento de la salud y la seguridad de unos muchos que deseamos disfrutar de nuestro trabajo y del espectáculo en un entorno seguro. Sobre todo, cuando es POSIBLE", quiso remarcar el lateral diestro del Betis.

Bellerín exige "nuevas medidas para evitar situaciones que ponen en peligro la salud de todos"

"En un país que se ve cada vez más afectado por el desastre climático, nuevas medidas son necesarias para evitar situaciones que ponen en peligro la salud de todos. Y no hablo sólo de nuestro trabajo, hablo por todos", sentenció Héctor Bellerín para zanjar el debate sobre la temperatura y humedad a la que se disputó el partido en Orriols.

Por último, el defensa verdiblanco quiso referirse a aquellos que lo han criticado en las redes acerca de que un jugador con los privilegios que tiene no debería alzar su voz para temas como este: "Más allá de sueldos y privilegios de los que soy hiperconsciente, no podemos normalizar que nuestro trabajo implique un riesgo para nuestra salud y la de los que nos acompañáis".

Este próximo viernes, en el estadio de La Cartuja, también hará un calor sofocante por encima de los 30 grados a la hora del comienzo del Real Betis Balompié - Real Sociedad.

Vía: El Correo de Andalucía