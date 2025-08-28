Bellerín: "Estoy cogiendo el ritmo de LaLiga, cada vez es más física e intensa, en tres días estaremos de vuelta"

No sólo Manuel Pellegrini y Marc Bartra atendieron a los medios de comunicación al término del empate a uno entre Celta de Vigo y Real Betis Balompié, ya que Héctor Bellerín también compartió sus impresiones en los micrófonos de Movistar a su paso por zona mixta.

Además de su visión sobre el encuentro, el lateral verdiblanco habló de la lesión de Aitor Ruibal y cómo disfruta jugando con él y de su amistad con Borja Iglesias, a quien este miércoles se enfrentó en Balaídos.

A qué sabe el empate

"Difícil pregunta, la verdad. Creo que después de la primera parte que hemos hecho y yendo al descanso 0-1 hemos tenido el control del balón, hemos tenido oportunidades igual que ellos, pero nos hemos sentido bastante más dueños del partido. En cambio, en la segunda parte con los cambios que han hecho y el cambio de sistema y tal, se nos ha hecho bastante más difícil y nos ha costado mucho más controlar el balón. Estoy en parte satisfecho porque creo que el equipo está siendo, no sólo en este partido, en los últimos dos que hemos jugado también, muy solidario en defensa, con mucho orgullo, con muchas ganas de defender la portería, porque también sabemos que tenemos mucho talento arriba y que vamos a tener oportunidades y bueno hay partidos en los que tienes el balón y se disfruta muchísimo y hay partidos que tienes que disfrutar de ese sufrimiento, de hacer trabajo en equipo, de hacer piña. Creo que ha sido un partido de esos, creo que este Celta es un equipo que es muy difícil de jugarle aquí en su casa y bueno dentro de que como futbolista siempre queremos ganar y conseguir una victoria, creo que este punto es algo valioso sinceramente y nada, ahora a descansar y a recuperar porque tenemos guerra otra vez el domingo".

Cómo se encontraba Bellerín tras el partido

Acumula 270 minutos Héctor Bellerín en este arranque liguero, habiendo jugado los tres partidos íntegros y notó ese cansancio al término en Vigo: "El campo estaba un poquito duro y bueno al final también son muchos minutos para el mes de agosto, que llevamos mucha tralla y bueno, creo que al final también la segunda parte se ha convertido en un partido un poquito descontrolado con muchas contras y muchas subidas y venidas. Y bueno, ese es el proceso de adaptación, ¿no? Cogiendo el ritmo también de LaLiga, que cada vez creo que es una liga más física y más intensa, pero bueno me siento bien y en tres días estaremos otra vez de vuelta".

Lesión de Aitor Ruibal

"Siempre lo digo, que al final las lesiones tienen tantos factores alrededor que es muy difícil. Yo ahora voy a hablar con él y espero que se recupere pronto. Es un jugador importantísimo para nosotros, para mí personalmente disfruto mucho jugar con él ahí a mi ladito porque aparte de que es un gran jugador somos grandes amigos y le deseo que se recupere lo mejor porque eso será lo mejor para él y lo mejor para nosotros".

Abrazo con Borja Iglesias

"Nos hemos dado un abrazo, no, nos hemos dado cuatro, nos queremos un montón. Estoy muy feliz de que él esté feliz, es complicado también verle con otra camiseta, pero bueno, lo importante es su felicidad, su carrera, él está muy contento aquí y está disfrutando de minutos ahora otra vez. Él sabe que le deseo lo mejor de todo corazón y con que no nos meta un gol yo estoy contento".