Bartra y Deossa, las ausencias destacadas en la tercera sesión del Betis

El Real Betis Balompié entrena un día más en la Ciudad Deportiva Luis del Sol con el partido del próximo viernes contra la Real Sociedad en el horizonte, duelo en el que quiere redimirse tras el empate en Orriols a dos ante el Levante en el que los diez primeros minutos lastraron una posible remontada en la segunda mitad, que pudo llegar, pero que Ryan y la mala fortuna evitaron.

Ese es el panorama con el que trabajó Manuel Pellegrini este miércoles, que no pudo contar con Marc Bartra ni con Nelson Deossa, que por diferentes motivos son serias dudas para medirse a los donostiarras como alguno más de los que han regresado en los últimos días como Aitor Ruibal.

Bartra y Deossa, dos bajas importantes

Marc Bartra, que se había ejercitado con total normalidad el lunes completando la sesión completa y de forma parcial en la segunda mitad del entreno el martes, no ha saltado al verde con sus compañeros este miércoles. Informan fuentes verdiblancas que su baja se debe a una lumbalgia y que no tiene nada que ver con las molestias en el tobillo que lo tuvo en el dique seco la pasada semana. Su evolución dependerá del dolor y es seria duda de cara a la Real Sociedad.

Quien no acaba de recuperarse del tobillo maltrecho desde que fichó por el Betis es Nelson Deossa, que una vez disminuyeron las molestias debutó ante el Athletic Club y fue titular contra el Levante Unión Deportiva, pero el de Marmato tuvo que ser sustituido en el descanso debido a nuevas molestias en el tobillo.

El cafetero pasó pruebas médicas de control el pasado lunes en el Centro Médico Arduán, una cita prevista con anterioridad al encuentro contra el Levante.

Félix, Mawuli y Bladi, a disposición de Pellegrini

Las bajas de Marc Bartra y Nelson Deossa obligaron a Manuel Pellegrini a tirar de la cantera con Félix Garreta y Mawuli Mensah, que cuentan con opciones de entrar en la convocatoria. También entrenó Darling Bladi un día más, que sin Ricardo Rodríguez se ha hecho fijo en las sesiones del técnico santiaguino.

Junior además, presenta un vendaje en su pierna izquierda que le puede hacer descansar alguno de los siguientes envite. Si lo hiciera en el duelo europeo del próximo miércoles contra el Nottingham Forest, tendría que entrar por él de forma natural Carlos de Roa, ya que Bladi no está en la lista B del Betis en el viejo continente.

Vía: El Correo de Andalucía