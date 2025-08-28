Bartra confía en "dar un salto de calidad si se recuperan jugadores importantes y otros que pueden venir"

El central y autor del tanto del Real Betis Balompié en Balaídos, Marc Bartra, fue uno de los que pasó por la zona mixta de Vigo al término del empate contra el Celta.

Sería el conjunto verdiblanco el que se adelantaría en el marcador con un gol suyo para encajar justo tras la vuelta de vestuarios el 1-1 en una acción con indecisiones en el área y que pudo resolverse de mejor forma. El mercado sigue abierto y el análisis del zaguero catalán fue contundente a la par que manifestó que con la vuelta de algunos jugadores el rendimiento será más alto.

Bartra confía en ir a más

"Sentimos que estamos creciendo mucho más rápido que otros años, sabiendo desde el principio lo que queremos hacer, lo que necesita el equipo, lo que quiere el míster… pero es verdad que estamos sumando en cada partido. Queríamos ganar hoy, no ha podido ser, pero toca mejorar y seguir con la solidaridad".

Sobre el mercado, comentó Bartra la confianza en ofrecer un mejor nivel: "Creo que el equipo es ordenado, intenso y ojalá que, si se recuperan jugadores que necesitamos y jugadores que pueden venir, podemos dar un salto de calidad importante".

Análisis del partido de Bartra

"Creo que hemos hecho una primera parte muy buena tanto con balón como sin balón. En salida de balón, en mantener esa posesión, aunque sin ser muy profundos, presionando altos… creo que hemos estado muy bien. Y luego en la segunda creo que ha sido más que ellos han entrado muy fuertes, los he visto con intensidad superior y cambiando algunas piezas, desmarcándose entre central y lateral en nuestra banda izquierda que nos han hecho varios desajustes que han provocado varios saques de esquina y ahí ha llegado el gol. Luego lo hemos modificado bien y hemos podido solucionar un poco, pero no nos ha dado para más".

Valoración global de los tres partidos hasta el momento

Lo último que compartió Marc Bartra fueron sus impresiones del arranque liguero: "Es verdad que llevamos dos partidos fuera de casa sumando, aunque queremos sumar de tres y esperamos hacerlo contra el Athletic en casa, que va a ser primordial para estar ahí arriba en la tabla, que es donde queremos estar. Tenemos esa ambición y esa hambre para poder estar, pero es verdad que desde casa podemos hacer más ocasiones, que hoy nos ha costado un poco más".