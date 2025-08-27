Bartra cabecea antes del descanso para dar la ventaja al Betis en Balaídos (0-1)

El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini saltó a Balaídos con tan sólo dos novedades cinco días después de vencer al Alavés en La Cartuja. Una de ellas, por obligación al estar Pau López lesionado con una contusión en la rodilla -debutando Álvaro Valles-, y la otra por decisión técnica con Ricardo Rodríguez dando descanso a Junior Firpo.

Sin continuidad en las acciones pero mordiendo en zona tres cuartos rival salió el conjunto de Manuel Pellegrini, con una presión muy activa para entorpecer la sucesión de pases de los de Claudio Giráldez, con hasta seis cambios respecto al once que empató en Son Moix.

Le costó a los béticos imponerse con el balón sobre el verde de Vigo, con Pablo Fornals y Sergi Altimira alternándose para ayudar en la base de la jugada hasta que pudieron ir ganando metros y dilatar las posesiones, por momentos muy largas pero sin profundidad en un primer cuarto de hora sin remates entre palos.

Fue precisamente en el 15' cuando apareció la primera ocasión peligrosa del partido, con un remate de Cucho Hernández muy rápido que se perdió por el lateral de Radu. Bartra estuvo listo para robar a Borja en una acción en el medio y Roro cogió el balón suelto para que el cafetero empezara a engrasar la máquina, fría todavía de cara a puerta en este inicio liguero.

Acto seguido, desde la esquina replicó el Celta en un córner que botó Hugo Sotelo y Javi Rodríguez remató en el corazón del área perdiéndose por el fondo. En una contra de los vigueses -comenzó a ganar en ritmo el encuentro- tendría la primera Pablo Durán en un balón al hueco del Panda, sacándola con los pies Álvaro Valles.

Tan rápido como subieron las revoluciones bajaron y volvieron los dominios horizontales de Celta y Betis, pero sí que con los verdiblancos estando más activos en la recuperación en zonas altas. Llegados los treinta minutos, Rodrigo Riquelme cayó en el área y pidió penalti por un pisotón que ni Gil Manzano en el campo ni González Fuertes en el VAR estimaron que fuera.

El Betis lo intenta hasta que anota antes del descanso

Se activaron los de Pellegrini nuevamente y rozaron el 0-1 en una acción entre Cucho y Lo Celso que dejó el colombiano para el argentino, despejando Radu y golpeando raso Roro en segunda instancia, sacándola bajo palos la defensa celtiña.

Al igual que en los primeros compases, la llegada de uno la contestaba el otro y en el único momento que se hizo largo el Betis al presionar una salida de los vigueses la tuvo Durán para jugar con Swedberg, obligando a despejar a Bellerín para evitar una acción clara de gol.

Cuando el descanso era ya casi una realidad un remate de Cucho terminó en córner y Giovani Lo Celso apareció para poner el cuero en la cabeza de Marc Bartra y hacer el 0-1 con un testarazo colocado abajo.