Arthur, operación retorno a LaLiga

Entre desconvocatorias y lesiones, Arthur Melo no juega un partido oficial desde el pasado 29 de mayo. Fue con la Fiorentina, conjunto en el que estuvo cedido por la Juventus durante la temporada 2023-24, en la final de Conference League que perdió el cuadro viola en la prórroga contra el Olympiacos de Mendilibar. Desde su regreso a Turín, el brasileño es invisible para Thiago Motta y la solución para ambas partes podría ser una salida definitiva a LaLiga.

El tiempo pasa y Arthur sigue estancado en una Juventus que le ha dejado claro que no cuenta con él, pese a su buen rendimiento en Florencia. El centrocampista de 28 años demostró en la temporada 2023-24 que puede ser una pieza fiable en la medular, disputando 48 partidos con la Fiorentina en los que marcó dos goles y cuatro asistencias, pero tendrá que seguir su carrera lejos de Turín.

Arthur Melo durante su paso por la Fiorentina / AP

Desde que volvió a la Juve, Arthur no ha jugado ni un solo minuto. Desconvocado frecuentemente por Thiago Motta, el ex del Barça debe salir de Italia para volver a sentirse futbolista. El brasileño pudo salir en verano, pero dijo 'no' a ligas de menor nivel como las de Turquía, Grecia, Brasil o Arabia Saudí al considerar que tiene mucho por dar en la élite del deporte rey. La respuesta de los italianos fue mandarlo a la grada.

El Real Betis, interesado en Arthur

Ante este escenario, el Real Betis se postuló como uno de los interesados en hacerse con los servicios de Arthur, y de este modo, consumar su regreso a LaLiga tras su aventura en el FC Barcelona, donde trató de explotar todo su talento entre 2018 y 2020 después de dejar 31 'kilos' en Grémio.

Arthur Melo jugó con Messi dos años en el Barça desde que llegó en 2018 procedente del Gremio. / SPORT/Agencias/Twitter

La salida de Rodri Sánchez en septiembre, unida a las lesiones de William Carvalho y Marc Roca, evidencian que el cuadro andaluz necesita sumar hombres en el centro del campo y Arthur Melo sería una de las primeras opciones en Heliópolis, según informó Estadio Deportivo. Por el momento, los verdiblancos solo han vendido en este mercado por valor de unos 16 millones de euros: Assane Diao al Como y Rui Silva al Sporting CP, y trabajan para encontrar una solución con la Vecchia Signora.

Un problema que bloquea la operación

Las negociaciones entre el jugador y el Betis están muy avanzadas y ve con buenos ojos regresar a la liga española. Desde la prensa italiana aseguran que espera a ver si se concreta la posibilidad del Betis, que le ilusionó bastante, y se ha fijado la próxima semana como fecha límite para decidir su futuro inmediato.

Arthur Melo con la camiseta de la Juventus / JUVENTUS FC

La petición de la Juventus al entorno de Arthur es inflexible: quieren una cesión hasta final de temporada, que el club al que vaya asuma la totalidad de la ficha del jugador, que no es precisamente baja, hasta final de temporada y una obligación de compra de unos 12 'kilos'. El reloj corre en contra de todas las partes implicadas.