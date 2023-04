El anuncio de la retirada de Joaquín Sánchez, en directo: Toda la rueda de prensa

"Ahora ya no hay excusa para llevar a las niñas al colegio. Llevo 22 años viéndolo jugar, siempre le he visto jugar. Cuando me lo dijo pensé que iba a cambiar de opinión. Ayer me peleé con él, para mi sigue teniendo 25 años, si se clasifica a Champions no me creía que no fuese a jugar. Ahora comienzo una nueva etapa"

13:54 Hablan Canales y Guardado Los tres capitanes, encima del escenario. Ha empezado a hablar Sergio Canales: "Se va a hacer raro. Pensar una pretemporada sin él va a ser complicado. Hay que hacer algo diferente en pretemporada para olvidarlo de la mejor manera posible", decía sonriendo. "Es una persona muy querida. Es un ejemplo de lo que es el Betis y lo que representa. Se ha convertido en una de las tres barras", sentenciaba. Además, ha hablado Andrés Guardado. "Me siento orgulloso y con un honor enorme de poder haber sido parte de la historia de Joaquín, de haber podido conseguir un título con él. El día a día con él es especial, y todos los que hemos tenido la suerte de estar con él lo hemos podido notar. En los momentos difíciles también sabe estar, y actuar como capitán que es. Tomar la sucesión de capitán es una responsabilidad enorme. Uno se da cuenta de lo que es el Betis gracias a él. Darle las gracias por compartir tantas cosas, por su persona y su fútbol." Al finalizar sus intervenciones, Joaquín ha respondido: "El privilegio es mío. Desde el primer momento ellos han sido un aliento importante para seguir disfrutando del fútbol. Me han arropado en todo momento y lo más bonito de un vestuario es tener una familia como la que tenemos. Agradecer a mis capitanes y al equipo entero porqué me han hecho sentir un privilegiado".

13:49 Después de la retirada, un partido benéfico y el inicio de un proyecto Una vez acabe la temporada, va a haber un partido benéfico. "La idea es hacer una fiesta para todos los béticos. Quiero tener la oportunidad de retirarme junto a ellos, y hacer un Betis de primera etapa junto a los de la segunda, y una selección de jugadores a los que me he enfrentado y que han sido importantes en mi carrera. Intentaré que puedan venir casi todos." Además, Joaquín abanderará un proyecto social: "He intentado colaborar poniendo mi granito de arena en estos casos tan difíciles. Mi Fundación Joaquín Sánchez va a ser destinada al cáncer infantil, y mi propósito es que se lleve mucho mejor".

13:43 Las palabras de Joaquín a Pellegrini "Coincidimos en la primera etapa en Málaga. Estoy feliz de poder haber terminado mi carrera con Pellegrini, que me conoce a la perfección. Me ha ayudado a seguir adelante, cuando no sabía si retirarme o quedarme. Me decía que me veía bien y que siguiese adelante. Agradecido eternamente, y orgulloso de haber podido formar parte de su carrera", sentenciaba.

13:42 La conclusión del discurso de Joaquín Para terminar su discurso, el capitán verdiblanco aseguraba que "Joaquín se va, pero el Betis se queda. Es eterno. Viva el Betis". Después de esto, ha recibido el aplauso de todos los asistentes, que se han puesto en pie para agradecer toda su trayectoria.

13:35 MUY EMOCIONADO Joaquín es incapaz de contener las lágrimas cuando agradece a todos los que le han acompañado a lo largo de su carrera. "No puedo más. He hecho muy largo el discurso", dice entre risas.

13:32 LOS AGRADECIMIENTOS "A todos mis compañeros de equipo con los que en alguna ocasión he compartido vestuario. Gracias a todos los medios de comunicación por haber estado ahí. Sois muchos los que me habéis acompañado desde el primer momento. 23 años han dado para muchas cosas. Muchas gracias a todos los aficionados de España por el cariño que recibo en cada estadio", dice Joaquín.

13:30 DESPEDIDA POR TODO LO ALTO "Hoy es un día para quedarme sólo con lo bueno. Soy muy feliz después de estos 23 años. Me he podido equivocar en algún momento, y si es así pido disculpas. De corazón os digo que lo único que he intentando siempre es disfrutar de mi carrera con respeto y profesionalidad"

13:28 "Esto no es un adiós, es una etapa que se acaba y empieza otra. Hoy, echando la vista atrás, me doy cuenta de que no fue fácil. Cuando estaba en la cantera, recibí una llamada que me cambió la vida. Todavía recuerdo el momento cuando me llamaron para incorporarme a la primera plantilla", confiesa Joaquín.