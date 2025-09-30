Antony: "Quiero estar más tiempo con Pellegrini"

Antony es probablemente el hombre más querido en Heliópolis en las últimas semanas. Su fichaje generó una ilusión máxima en el Benito Villamarín, donde esta temporada ya ha sido decisivo con el gol del empate ante el Nottingham Forest en el debut del Real Betis en la Europa League. Toda esa felicidad también la siente el brasileño, que anoche se pasó por los micrófonos de 'Radioestadio'.

Preguntado por su preferencia por el Real Betis teniendo ofertas más suculentas, Antony fue claro: "Miro primero la felicidad y aquí fui muy feliz. Mi mujer, mis niños... Son felices aquí, es una ciudad maravillosa. Miré primero mi felicidad, porque sé que cuando estoy feliz las cosas salen bien. El dinero es importante, pero la felicidad lo es mucho más".

Sueña con un título

Lo que espera ahora Antony es transformar esa felicidad en títulos. "La Cartuja está muy bien. Yo sueño con un título, pero son muchos partidos. El día a día en este equipo increíble, está todo el mundo sonriendo. Ojalá consigamos un título, que los béticos lo merecen mucho", dijo el extremo en 'Onda Cero'.

En ese sentido, el brasileño define la presente temporada como "ilusionante": "En la primera entrevista que di, dije que debíamos pelear por todas las competiciones. Tenemos un gran equipo y creo que podemos pelear por ello. La temporada pasada jugamos una final de Conference y eso demuestra que el Betis está creciendo cada vez más".

Antony celebra su gol en la Europa League / AP

El vestuario y Pellegrini

Sobre la unión en el vestuario, Antony aseguró que "es el mejor ambiente" que ha tenido "nunca". "Todos juntos, todo el mundo sonriendo, todo el mundo hablando y eso marca las diferencias. Todos están siempre juntos y eso también es importante", apuntó.

Uno de los artífices del crecimiento del Real Betis en los últimos años es sin duda Manuel Pellegrini. Y Antony lo tiene claro: debe renovar. "Es un gran entrenador. Todos sabemos la historia que tiene, que es increíble", comenzó diciendo.

Per sus elogios hacia el chileno no se quedaron ahí. "Me siento muy feliz por trabajar con él, por la persona que es, no solo conmigo sino con todos los jugadores. El tema de la renovación es entre club y Pellegrini, pero yo quiero siempre estar más tiempo con Pellegrini. Es decisión de ellos. Ojalá las cosas salgan bien", concluyó tajante.