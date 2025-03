Antony: "¿Presión? La tenía en la favela cuando jugaba con traficantes"

El derbi sevillano está a la vuelta de la esquina. Real Betis y Sevilla se ven las caras el próximo domingo con dos nombres propios en clave verdiblanca: Isco y Antony. El primero es la brújula del cuadro de Heliópolis, mientras que el brasileño ya es un ídolo en el Benito Villamarín. El futbolista cedido por el Manchester United aseguró en 'DAZN' que está ansioso y preparado para disputar el derbi.

Preguntado por su infancia en una entrevista, Antony no dudó en mostrarse orgulloso de su pasado: "Pasé por muchas cosas. Era difícil, estábamos pasando por momentos difíciles, no tenía botas para jugar, pero siempre fui un chico persistente y hoy estoy feliz".

Sin botas, con traficantes...

El extremo del Betis asegura que su personalidad le permitió hacerle frente al miedo en la favela: "Tengo muchos amigos que fueron por otro camino, hoy estoy aquí representando a todos los de la favela. Jugaba con traficantes, claro que tenía miedo. Pero siempre he tenido una personalidad muy fuerte".

Antony fue más allá, insistiendo en las dificultades que atravesó. "¿Presión? La tenía en la favela cuando no tenía botines y jugaba contra traficantes. Salía del colegio y muchas veces no comía. Cuando paso por una situación difícil, me acuerdo de lo que yo pasé en la favela. Eso sí era difícil", añadió el brasileño.

Agradecido al United

Sobre su fichaje por el Manchester United, aseguró que "si el club paga esa cantidad por un jugador es porque tiene talento y calidad. Estoy agradecido al United por todo y a Erik ten Hag. Viví momentos difíciles, pero también muy buenos".

En el mercado de invierno, puso rumbo a Sevilla, donde se ha reencontrado consigo mismo: "Me encontré conmigo, necesitaba encontrarme y ser feliz, tanto yo como mi familia. Cada día que pasa veo que es la mejor decisión que tomé. Sevilla me recuerda a cosas de Brasil, el sol, la comida, la gente..."

El de este domingo será el primer derbi para Antony: "Estoy muy ansioso, para la gente es muy importante el derbi. Sé que todo partido es importante, pero cuando se habla de un derbi es diferente. Estoy preparado para este partido".