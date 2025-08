Antony se planta

El tiempo corre en contra del Manchester United en el caso Antony. En Old Trafford son conscientes de que tienen una patata caliente con el brasileño este verano, que no está dispuesto a aceptar una salida que no sea rumbo a Heliópolis. El Betis sigue adelante con su plan para traer de vuelta al extremo en una operación que parece que va para largo... para el bien de los intereses de los verdiblancos.

En Sevilla juegan sus cartas de manera lenta, pero segura. Antony ha dejado claro al United que quiere salir del club este verano y que solamente quiere hacerlo para volver al Betis, donde el brasileño recuperó su sonrisa durante la media temporada que estuvo en el Villamarín. El extremo no quiere ni escuchar las ofertas que llegan desde Arabia -más del agrado del United- y está dispuesto a esperar al Betis hasta el final del mercado.

Antony espera al United

Los verdiblancos, por su parte, no tienen intención de dar la espalda a Antony; a pesar de las evidentes dificultades económicas que entraña su operación, el Betis tiene un plan para convencer al United que pasa por un traspaso por cifras cercanas a los 20 millones a cambio de un porcentaje de los derechos del jugador, como avanzó AS. El United sigue enrocado en su posición inicial de vender al jugador al mejor postor, aunque Antony tampoco está dispuesto a ceder y ha dejado claro que no aceptará ninguna oferta que no lleve el sello del club andaluz.

Para ello, Antony está dispuesto a rebajarse el sueldo y esperar todo lo posible al Betis hasta el final del mercado. El brasileño y el Betis saben que el tiempo corre en contra del United, que no quiere encontrarse a las puertas de cerrar el mercado de fichajes sin antes haber dado 'carpetazo' al asunto del delantero. Sin embargo, no están dispuestos a dejarlo marchar a cualquier precio y en cuanto a músculo económico, el Betis sabe que tiene las de perder.

Se espera que en los próximos días se vuelvan a retomar los contactos por el jugador y que el Betis presente una nueva oferta más del agrado del Manchester United. En una operación donde todas las partes están condenadas a entenderse, el Betis juega una batalla estratégica a largo plazo con un fichaje cocinado a fuego lento.