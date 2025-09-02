Antony, el pelotazo del mercado del Betis en un verano de regresos y mirada al futuro

A las 23:59 del pasado 1 de septiembre echó el cierre el mercado de fichajes y en el Real Betis Balompié la expectación generada por Antony llegada la media tarde y entrada la noche en el Aeropuerto de San Pablo no se quedó ahí, yendo a más cuando Sofyan Amrabat se colaba como invitado sorpresa convirtiéndose en el décimo fichaje de los verdiblancos en un verano ajetreado en el comienzo y que entró en plena ebullición nuevamente en los días finales para formar una plantilla que pueda competir con mejores garantías en Liga y Europa League.

Antes de que julio marcara de forma oficial el comienzo de la ventana de transferencias estival, Álvaro Valles pronunciaba en la Ciudad Deportiva Luis del Sol aquello de que "cuando te privan de competir es bastante duro ver a tus compañeros jugar", en referencia a ese año que pasó en la grada en la UD Las Palmas para firmar gratis por el Betis, siendo el primero en llegar en un verano de regresos con la vuelta de Pau López también a la portería, de Junior Firpo seis años después o las continuaciones del citado Antony y de Natan tras hacer efectiva la opción de compra.

Balance equilibrado tras un mercado con 26 movimientos

Algo más de 62 millones de euros ha gastado el conjunto verdiblanco, que ha ingresado prácticamente lo mismo o incluso algo más con el último adiós de Rudy Kohon al fútbol belga dejando 450.000 euros que no aparecen aún como los dos millones de Sabaly o el traspaso de Perraud en sitios como Transfermarkt que guardan con cercano rigor todas las transferencias del fútbol.

De igual forma, son unas cantidades altas en entradas y salidas marcadas por dos ventas muy significativas como las de Jesús Rodríguez al Como 1907 y Johnny Cardoso al Atlético de Madrid, club del que llegaría Rodrigo Riquelme, siendo en total 11 altas y 15 bajas, 26 movimientos sin entrar a contar los del Betis Deportivo de cara al futuro.

Después de algo más de año y medio, este verano ha sido el primer mercado de fichajes en el que la dirección deportiva encabezada por Manu Fajardo ha podido moverse sin restricciones en el mercado, una vez los problemas económicos han disminuido hasta entrar en el 1/1 tras ventas y una ampliación de capital que saneó en parte problemas del pasado.

Todo ello ha desembocado en un mes de julio en el que ya estaba Valles, se quedó Natan, y vinieron Junior, Roro, Pau López, Valentín Gómez, Gonzalo Petit o Nelson Deossa, apuestas de presente y futuro como el joven uruguayo que fue cedido al Mirandés, donde ya deja golazos como el anotado en Los Cármenes recientemente. Ángel Ortiz, también se une al primer equipo.

Mientras las primeras ventas caras daban paso a un ecuador del verano con sucesión de intereses, negociaciones y viajes de la comisión deportiva, también iban saliendo jugadores jóvenes como Mateo, Arribas, Guilherme, Visus o Losada, el enquistado adiós de Nobel Mendy que parecía que sí y que no y el de última hora de Kohon, y otros como Borja Iglesias o Juanmi cuya estancia en el Betis había terminado. Hay que recordar el traspaso de Álex Collado, la salida de Sabaly al fútbol catarí o el fin del ciclo de William Carvalho, marchándose como el extranjero con más partidos con la elástica de las trece barras. También dejó dinero Rui Silva tras salir el pasado invierno al Sporting de Portugal. Fran Vieites, que se desvinculó, queda libre y por Romain Perraud recuperó el Betis la inversión que hizo por él hace un verano traspasándolo al Lille.

Antony y Amrabat echan el cierre al mercado del Betis

Con el resto echado por Antony, una historia de amor de un jugador a unos colores que ha tenido desenlace positivo, que demuestra que en el fútbol no todo es dinero y que algo perdura de aquel sentimiento de pertenencia a un lugar, nadie esperaba ya una última guinda. Ricardo Rodríguez, Cédric Bakambu y Chimy Ávila no se movían, se había rechazado una oferta de Alemania por Sergi Altimira, jugador importante en este Betis, y por Guido Rodríguez, al que se había tocado para ese 5 que quería Pellegrini, no había avances definitivos.

Tampoco fue el verano de la vuelta de Dani Ceballos, por el que hubo contactos y que se negó a ir a Marsella con todo resuelto, enfadó al Real Madrid y tendrá una campaña difícil por delante en la que Xabi lo quiere con la boca pequeña y hasta el canterano Thiago Pitarch puede acabar por delante de él.

Al Betis le quedaba un último helado, Sofyan Amrabat, cedido sin opción de compra procedente del Fenerbahçe, que había caído en la previa de Champions y había despedido a José Mouriño. Era el momento de traerlo, apareció la opción y sobre la bocina entró en la web de LaLiga.

El campeonato nacional, la Europa League con 8 partidos de grupos -4 en casa y 4 fuera- y la Copa del Rey esperan a los de Manuel Pellegrini, quien tendrá ahora que demostrar con su cuerpo técnico para qué está este Betis. El fútbol, como local en La Cartuja, que haga será el que hable por la entidad verdiblanca, pero mimbres tiene, mínimo hasta enero para retocar el lateral zurdo o la delantera si la temporada marcha con los objetivos en curso.