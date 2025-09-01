Antony, noveno fichaje del Real Betis Balompié

El culebrón Antony parece llegar a su fin. Después de un verano intenso de negociaciones, el Real Betis ha alcanzado un principio de acuerdo con el Manchester United por el jugador brasileño el último día de mercado.

El extremo llegará al conjunto verdiblanco por una cantidad de 22 millones de euros más tres millones de traspaso. El equipo de Rúben Amorim tendrá una cláusula de reventa del 50% de plusvalía por un futuro traspaso.

Según ha podido saber El Correo de Andalucía con fuentes verdiblancas, las negociaciones se retomaron este domingo, concretamente antes del encuentro entre el Betis y el Athletic. Al parecer, a esta hora de la mañana, ambos equipos han llegado a buen puerto después de días duros de negociaciones según ha avanzado David Orsten y ha podido confirmar El Correo de Andalucía con fuentes verdiblancas.

El carioca Antony Matheus dos Santos será el noveno fichaje del Real Betis Balompié y pasará reconocimiento médico en las próximas 24 horas. Tal y como avanzó El Correo de Andalucía, el conjunto de Heliópolis realizó algunas tomas del vídeo con el que será anunciado el de Osasco en el barrio de Triana.

Un fleco millonario de última hora

Las negociaciones se enfriaron por un fleco millonario que ascendía a unas cantidades que debía el conjunto red devils del traspaso al Ajax, según avanzo ABC y pudo confirmar este medio. En las últimas horas, todas las partes han rebajado sus pretensiones y han cedido para lograr la llegada del brasileño, que se adecúa al escalón salarial de Isco Alarcón. 22 millones de euros fijos, 3 en variables, son las cifras que consta sobre una negociación que hará que Antony se quede en el Betis con el 100% de los derechos federativos y llevándose el United el 50% de una futura plusvalía de acuerdo a cantidades.

Nuevos escenarios además de Antony

Además de Antony, si hay nuevas salidas en el Betis puede que haya nuevas caras a lo largo de una jornada que echará el telón a las 23:59. Guido Rodríguez, entre los elegidos, podría llegar incluso libre más allá del cierre de mercado -no hay que descartar nunca nada- pero siempre antes de enviar la lista A para la liguilla de la UEFA Europa League. Se mueve el Betis por un pivote y un delantero centro. Hay tapados cuyos nombres se desconocen para dichas demarcaciones, mediocentro y '9'. Quedan muchas horas de mercado por delante.