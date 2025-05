Antony: "En Mánchester me pasaba días sin comer y encerrado en mi habitación"

Antony es otro en el Betis. El delantero brasileño ha dejado atrás el calvario vivido en el Manchester united para recuperar su mejor versión en el equipo andaluz. Está iluminado, y es una de las principales bazas de los béticos de cara a la decisiva final de Conference League de este miércoles contra el Chelsea.

Vuelve a tener esa 'chispa' necesaria en su juego para ser desequilibrante partiendo de la banda derecha. Pero, más allá de su desborde, está teniendo el acierto en los metros finales que lo convierten en uno de los jugadores más en forma del fútbol europeo. Hasta la fecha, nueve goles y cinco asistencias en 25 partidos con la camiseta del Betis.

Pero no ha sido todo tan sencillo. En la previa del duelo contra el Chelsea, Antony concedió una entrevista en TNT Sports Brasil donde repasó su duro paso por el Manchester United y su resurrección en el cuadro bético: "Venir al Betis ha cambiado todo porque necesitaba encontrarme a mí mismo después de todo lo que pasado en mi vida. Como dije, intentaba hacer cosas (en Mánchester), pero veía que nada funcionaba porque no estaba feliz".

"No sentía ese deseo de jugar al fútbol. Necesitaba encontrarme a mí mismo y ser feliz otra vez porque jugar al fútbol es algo que siempre me ha encantado. Pasé un tiempo muy difícil en el United y no encontraba ese placer. Le dije a mi hermano que no podía aguantarlo más. Mi hermano me pidió que aguantara un poco más, que todo iba a cambiar. Me emociono porque fueron días muy difíciles para mí", agregó visiblemente emocionado.

El atacante brasileño se sinceró sobre los malos momentos vividos en el Manchester United y cómo afectó a su día a día. "Lo único que quería era estar en casa. No tenía fuerzas ni para jugar con mi hijo. Me pasaba días sin comer y encerrado en mi habitación. Fue muy complicado, pero gracias a Dios, ahora estoy muy feliz aquí", apuntó Antony, que en el Betis se ha reencontrado tanto personalmente como futbolísticamente.