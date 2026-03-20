Antony, indulto total en un momento clave de la temporada

Antony vuelve a ser Antonio de Triana. El brasileño vuelve a ser el ídolo del beticismo que enamoró en tiempo récord la temporada pasada, el héroe que presionó al Manchester United y esperó hasta el último suspiro para poder vestir de verdiblanco esta temporada, y el futbolista que elevó el techo competitivo del Betis.

Hace solo dos semanas, el extremo bético Antony era foco de críticas tras protagonizar un enfrentamiento verbal con unos cuantos aficionados que le recriminaron su rendimiento, pese a haber marcado el 1-0, al final del derbi sevillano. "Está enfadado. Es muy pasional. No le gustó cómo le reclamó algún aficionado, está jugando casi lesionado", comentó el Cucho Hernández.

El delantero brasileño del Real Betis Antony dos Santos / EFE/ Eloy Alonso

El delantero bético, que reconocía también que no les quedaba otra que "pedir perdón" y que entendía "el enfado de la afición", había reflejado muy bien el sentimiento de rabia de Antony. Pese a que algunos béticos tenían claro que sin él el equipo iría peor, otros le pedían más. Y eso que en aquel entonces sumaba 11 goles y 9 asistencias, que le destacaban como el máximo goleador y asistente del Betis.

Compromiso total con el Betis

Unas cifras que, además, había sido capaz de registrar combatiendo contra la pubalgia, unas dolencias que reconoció públicamente en su momento: "No me gusta usarlo como excusa, pero es una realidad que me molesta", explicó.

El delantero del Betis Antony dos Santos celebra tras marcar el 4-0, durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga Europa que Real Betis y Panathinaikos FC juegan este jueves en el estadio de La Cartuja, en Sevilla / Raúl Caro / EFE

Pero por suerte para el jugador del Betis, las turbulencias desaparecieron por completo en la Europa League tras hacer historia contra el Panathinaikos: por primera vez en sus casi 120 años de historia, el cuadro de las 'Trece Barras' estará en unos cuartos de final de la Europa League.

El incontestable Betis 4-0 Panathinaikos en La Cartuja fue la fiesta perfecta para remontar el 1-0 de la ida en Grecia y conseguir un hito histórico del Betis. Un festival en el que Antony participó directamente, marcando el gol definitivo , ante un estadio completamente entregado y, ahora sí, encantado con él. La celebración no dejó opción a dudas: boina en la cabeza, mimo al escudo y sonrisa completamente genuina.

Un gol que da alas al brasileño, que encadenaba tres partidos sin ver portería ni asistir, y que ya eleva su contador hasta los 12 goles. Un motivo de alegría para el beticismo, que necesita el mejor nivel de Antony para encarar este ilusionante tramo final de temporada. Sin duda, con el cariño de su gente, tendrá más fácil sortear cualquier obstáculo y rendir al máximo nivel con el Betis.