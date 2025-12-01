LALIGA
Antony incendió el derbi: lío en el palco, recado en el césped y locura en el coche
El extremo brasileño vio la roja contra el Girona por una patada en la cara a Joel Roca y no jugó ante el Sevilla. Pese a ello, se hizo notar en el Sánchez-Pizjuán
Antony se perdió el derbi contra el Sevilla por una irresponsabilidad. En el empate contra el Girona en La Cartuja (1-1), el brasileño, en el tiempo añadido, golpeó con la bota a Joel Roca en el rostro y Galech Apezteguía no dudó en mostrarle la tarjeta roja.
El futbolista del Betis pudo evitar el impacto, pero decidió entrar con fuerza a por el balón. Justo en el momento de la expulsión, supo que acababa de cometer un grave error: se iba a perder uno de los partidos más importantes de la temporada.
También sin Isco y Amrabat por una doble lesión inverosímil a los dos minutos de partido en el duelo de la Europa League contra el Utrecht, los de Manuel Pellegrini se llevaron la victoria por 0-2. Un triunfo de prestigio ante el eterno rival, que deja al Betis quinto en la tabla de LaLiga y que Antony vivió con una intensidad que ha traído cola.
Del palco al cielo
El extremo brasileño fue protagonista en el Ramón Sánchez-Pizjuán sin siquiera pisar el césped. Antes de que rodase el balón, Antony bajó al campo para apoyar a sus compañeros durante el calentamiento. Incluso se le vio hablando con Pablo García, que iba a ser titular en el Gran Derbi por primera vez. Pero su particular 'show' vendría después.
Pablo Fornals marcó el 0-1 y Antony explotó de alegría. Desde un palco acristalado, todos pudieron ver su efusiva celebración y algunos aficionados del Sevilla insultaron al jugador y lanzaron objetos que impactaron en el ventanal.
Ya con el partido acabado, Antony bajó al campo para celebrar con sus compañeros y tuvo un detalle para Isco. El brasileño lucía una careta del malagueño (también una suya) que exhibió por todo el Pizjuán. Una muestra de cariño para el malagueño, que se perdió el partido por lesión, pero no hay que olvidar que tuvo pasado sevillista.
Después, en la salida, varios aficionados verdiblancos celebraron el triunfo con él, que respondió a los cánticos desde su coche. La euforia del ex del United no hizo tanta gracia a los sevillistas.
