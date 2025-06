Antony, más cerca de volver al Betis

El futuro de Antony está cada vez más cerca del Betis. Tras varias semanas de negociaciones entre el club verdiblanco y el Manchester United, las posturas se habrían acercado en las últimas horas.

Sin ofertas destacables por el extremo brasileño, el United estaría dispuesto a rebajar su exigencia y dejar marchar al jugador por una cantidad inferior a los 50/60 millones de euros que se había marcado inicialmente.

Tras varias reuniones entre las partes y con el beneplácito del jugador que siempre ha mostrado su interés por continuar en el club helipolitano, las diferencias empiezan a salvarse. El trabajo del Betis ha sido clave, buscando diferentes fórmulas que le permitieran recuperar a Antony sin hacer un desembolso imposible para la entidad.

Según avanza 'Muchodeporte', el club andaluz se haría con un porcentaje de la ficha del futbolista, con un desembolso cercano a los 20 millones y dejando un porcentaje para el Manchester United en caso de una venta a terceros. Una fórmula 'creativa' que permitiría desencallar un fichaje que hace unas semanas parecía imposible.

El citado medio apunta a que Antony, en su compromiso por regresar al Betis, habría aceptado una rebaja salarial respecto a lo que cobraría en la Premier, a cambio de firmar un contrato de larga duración con los verdiblancos. Además, en función del rendimiento del jugador, el Betis podría adquirir un mayor porcentaje de los derechos con el paso de las temporadas.

Detalles por pulir

"Ya veremos qué sucede. Estoy muy feliz aquí, eso todo el mundo lo sabe. Me acuesto y me levanto contento, pero tengo contrato y no sé qué traerá el futuro", decía Antony tras la final de la Conference League. El brasileño llegó al United procedente del Ajax como una gran estrella pero no llegó a deslumbrar en Old Trafford y acabó cedido al Betis en el pasado mercado invernal, donde recuperó las buenas sensaciones.

Por el momento, faltan muchas cuestiones por resolver, aunque todas las partes parecen remar en la misma dirección, a falta de que llegue una oferta mejor por el jugador, que haga cambiar de idea al United.