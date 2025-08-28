Antony-Ceballos, la dupla que ilusiona al beticismo

Todo estaba cerrado y pactado. Real Madrid y Olympique de Marsella tenían un acuerdo final para el traspaso de Dani Ceballos al conjunto de Roberto De Zerbi. Las negociaciones, sin embargo, se truncaron abruptamente por la negativa del utrerano a recalar en el Vélodrome. El centrocampista reclamó tiempo y en Marsella se ofuscaron y tiraron el traspaso por la borda. De hecho, los franceses ya han abierto conversaciones con el Bournemouth para firmar a Hamed Traoré como alternativa.

El Madrid rebajará el precio

El rechazo de Ceballos al OM se ha leído en clave positiva en Heliópolis. El Real Betis sigue siendo la prioridad del futbolista, un regreso ocho temporadas después al club de La Palmera tras haber defendido las camisetas del Real Madrid y el Arsenal. El gran obstáculo de la operación, no obstante, estará en lo económico. Ángel Haro, presidente de los verdiblancos, ha manifestado en reiteradas ocasiones que Ceballos está fuera de su alcance, por precio de traspaso y salario del jugador, aunque desde el entorno del centrocampista se desliza que el sevillano haría un gran esfuerzo para rebajar sus emolumentos y adaptarse al 'fair play' financiero que exige LaLiga al Betis.

Antony, con la camiseta del Real Betis / EFE

El Real Madrid venía exigiendo entre 15 y 20 millones por desprenderse de Dani Ceballos, aunque según apunta 'Estadio Deportivo', esa cifra podría descender hasta los 10 'kilos', descartando por completo la posibilidad de una cesión. Ceballos aprieta, pero el dinero en Heliópolis es el que es y el objetivo prioritario no es otro que Antony dos Santos.

Antony, con las maletas preparadas

El brasileño Antony, según informaba el siempre sensacionalista 'The Sun', abandonó su mansión en Manchester y se mudó a un hotel cercano al aeropuerto de la ciudad del noroeste inglés para agilizar su llegada a Sevilla, a la espera de una llamada. Una delegación del Real Betis sigue negociando a contrarreloj con el United para firmar al futbolista que tan buenas sensaciones dejó en sus seis meses en el Benito Villamarín. Las posturas continúan alejadas, pero la idea de Antony, desde un primer momento, es la de lucir otra vez de verdiblanco. Faltan cuatro días para el cierre de mercado y en Heliópolis trabajan a destajo para reforzar la plantilla de Manuel Pellegrini con dos fichajes de relumbrón.