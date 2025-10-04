Antony carga contra el United: "Hubo un poco de falta de respeto y mala educación"

El gran fichaje del Real Betis Balompié en el final del mercado de fichajes fue Antony Matheus dos Santos, que llegó traspasado del Manchester United y pudo cumplir su deseo de regresar a Heliópolis.

En una reciente entrevista en ESPN Brasil, el de Osasco ha comentado el trato sufrido por empleados del conjunto de los Red Devils en un verano difícil: "Mira, no soy de meterme en polémicas, de dar nombres, y ni siquiera voy a mencionar nombres aquí. Pero creo que hubo un poco de falta de respeto, un poco de mala educación también, nadie me dio los buenos días ni las buenas tardes. Ni siquiera eso. Pero bueno, eso ya es cosa del pasado, no voy a darle mucha importancia a esas cosas. Ahora estoy aquí, en el Betis, vivo aquí, y eso es lo más importante para mí".

Antony reflexiona sobre su etapa en el United

"Soy un hombre que asume su responsabilidad. Creo que la situación fuera de la cancha ha tenido un gran impacto en mi rendimiento. Conozco mi potencial, conozco mis cualidades. No jugué un Mundial en vano, no volví a la selección en vano. También asumo la responsabilidad de no haber triunfado, de no haber rendido como quería. Pero siempre intento ver el lado positivo de las cosas. Habiendo pasado por todo este proceso, esta vez en el United, era necesario pasar por esto para verme a mí mismo. Quizás, si hubiera llegado ya hecho polvo, me habría perdido un poco más adelante. Estoy muy agradecido a Dios por devolverme a la realidad, por ver de dónde vengo, las cosas a las que renuncié y las cosas que perdí. Por ejemplo: me perdí los primeros pasos de mi hijo por estar lejos".

Varios clubes interesados en su fichaje con su familia esperando en Sevilla para que firmara con el Betis

"Sí, tuve algunos clubes interesados, pero muchos no se concretaron, muchos no pasaron de la conversación. El aspecto económico es importante, pero mi felicidad... Sé lo felices que están aquí mi hijo, mi hija y mi esposa. De hecho, antes de fichar por el Betis, mi esposa y mis hijos ya estaban aquí, porque tenemos una casa en Sevilla, todo. Cuando todavía estábamos en Brasil, de vacaciones, mi hijo siempre preguntaba cuándo volveríamos a España. Tomé la decisión basándome en mi felicidad, y esa felicidad implica la felicidad de mi familia, mis hijos. Fue la decisión correcta", comenta Antony, que ya tenía a su familia en Sevilla: "Sí, porque surge el interés... es una decisión que también tenemos que tomar juntos, porque implica la vida cotidiana, implica cómo serán, si serán felices o no, y este es un lugar al que nos adaptamos muy rápido. Nos gusta mucho este lugar".

40 días en un hotel

"Fue un período un poco difícil, ¿verdad? Llegué el 14 (de julio) y entrené por separado durante más de un mes. Fue una época realmente difícil. Claro, da un poco de miedo que las cosas no salgan bien, y el acuerdo se cerró el último día del mercado de fichajes. Más de 40 días en hoteles, mi padre y yo, mi padre allí en el hotel, yo entrenando a las 5 p. m. mientras el grupo entrenaba por la mañana. Fue un momento para poner a prueba mi paciencia y mi fe. Tengo una conexión muy fuerte con Dios en lo que respecta a esto. Sabía que sucedería en algún momento. Por muchas dudas o miedos que tuviera, sabía que algo bueno sucedería. No digo "infierno", porque creo que todo es preparación, todo es un proceso. Soy el hombre y el padre que soy hoy, así que estoy agradecido por las cosas difíciles que pasé, incluso en Inglaterra. Me siento mucho mejor persona. Es un proceso de la vida, y estoy muy feliz de estar aquí hoy, como jugador del Betis. Estoy cedido. Me siento muy feliz de haber pasado por este proceso, porque sé que me ha ayudado a madurar. Dios me da las armas necesarias para luchar".

Antony describe qué significa el Betis para él

"Siempre describo al Betis con una gran pasión, desde que llegué aquí, con todo el cariño que he recibido y, por supuesto, he trabajado duro para reencontrarme conmigo mismo, y aquí me he encontrado. Es donde soy muy feliz, donde disfruté mucho del resto de la temporada pasada. El cariño que le tengo a este club, el cariño que ellos también me tienen. El día a día aquí es increíble; somos una familia. El ambiente es muy relajado, con mucha conversación, y en pocos sitios se encuentra eso. El cariño es realmente enorme".

Nacido para jugar y hacer historia en el Betis

"Creo que fue un permiso de Dios, sí, porque él sabe la felicidad que encontré aquí. No importa lo difíciles que hayan sido las negociaciones, las dificultades y todo lo demás, y estar aquí de nuevo, siempre recalco que hay una razón para estar aquí. Hoy miro a mi hijo y lo veo mucho más feliz que antes; siempre está jugando. El clima aquí ayuda, la comida también, siempre está en la piscina llamándome para ir y todo eso. Mi familia es feliz aquí, manifiesta Antony, que recordará de por vida el día de su llegada: "Ese día lo recordaré toda la vida, ¿verdad? No pude bajar del coche para saludar a todos porque había muchísima gente. Tuve que ir al centro de entrenamiento y también al club. Llegar allí y ver a toda esa gente gritando mi nombre es un momento que recordaré toda la vida. Estoy muy agradecido por el cariño de todos. Cada vez que entro al campo, intento representarlos a todos".

Vía: El Correo de Andalucía