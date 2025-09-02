Antony: "El Betis es muy grande y puede pelear con cualquier equipo"

A las 22:15 del pasado 1 de septiembre salía por la terminal privada del Aeropuerto de San Pablo en Sevilla el flamante fichaje del Real Betis Balompié, Antony Matheus dos Santos, que llegaba ante una grandísima expectación de aficionados verdiblancos que lo siguieron a la carrera mientras el coche en el que iba el brasileño se perdía camino de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, donde también lo esperaban béticos.

Tras una jornada de infarto y con el mercado de fichajes cerrado -salvo en jugadores libres- el de Osasco ha sido presentado en la mañana de este martes en el Abades Triana ante los medios de comunicación.

"El Betis tiene una capacidad enorme para hacerse querer y los jugadores quieren quedarse para siempre. Para los béticos ponerte Antonio de Triana fue su forma de hacerte nuestro", declaraba Ángel Haro antes de que comenzara la rueda de prensa de Antony, también con Manu Fajardo destacando la importancia de su vuelta.

"Estaba muy ansioso por ver esto de nuevo. Estuve más de 40 días en un hotel, fue muy duro, pero todos sabíamos las ganas que tenía de volver al Betis", decía Antony al tomar la palabra mientras que en la calle Betis era aclamado por béticos al cántico de 'Antonio es de Triana'.

Qué ha pensado hasta que ha vuelto

"Muy grato por el cariño de la afición, hoy y ayer, para muy es muy importante. No es todo dinero, tengo mucho sentimiento y cariño, digo de nuevo, siempre fue mi primera opción por eso esperé hasta el último día para cerrar la transferencia, estoy feliz en una ciudad que me encanta, en un club genial y muchas ganas de entrar en la cancha y representar a todos".

Una llegada especial

"Es la primera vez que he vivido y estoy viviendo esto, estaba deseando para todos que mi mujer estaba aquí de cuatro o cinco días y ya estoy aquí y desde ese día ya tenía personas en mi casa y estaba ansioso de estar aquí en la ciudad, primera vez que vivo esto, cariño de todos y cuando me ponga la camiseta será por ellos".

A qué aspira con el Betis

"Como Manu dice, poner al Betis donde merecemos, pelear por todo en Liga y Europa League porque nosotros tenemos una plantilla muy fuerte para eso y enfocado en hacer grandes cosas. La temporada pasada en una final perdemos y fue muy difícil, pero el Betis es muy grande y puede pelear con cualquier equipo".

Un tiempo de espera difícil

"Llegué el 14 de julio a Manchester y me quedé con mi papá todo este tiempo, fue muy difícil, pero Manchester ya es pasado siendo honestos y estoy en el Betis enfocado aquí. Era un proceso de la vida y tenía que pasar por ello para volver más fuerte".

Fe ciega en regresar al Betis

"La fe es lo más importante, creo en Dios y todo en la vida tiene un porqué. Tenía que pasar eso en Manchester, esperar el proceso y vivir este día con todos. Siempre tengo fe y 100% que me mantiene la fe y por eso estoy aquí".

Su familia llegó antes

"Como digo, todo muy ansiosos, domingo todo para viajar, esperando y dejé muy claro que mi primera opción era Betis, no había otra opción y no sólo mi papá, mi familia, mi hermana en Brasil y todos llorando muy feliz porque lo que he pasado en Manchester ha sido difícil", esbozaba un Antony que terminó llorando emocionado por lo vivido en tierras mancunianas. "Fue difícil estar todos separado, pero eso es parte de la vida y este momento sabía que iba a llegar y son cosas pasadas y estoy con vosotros en Betis".

"Siendo muy honesto, claro que sí, era difícil, todos trabajando mucho a semanas, pero ahí hablo mucho de la fe que tengo, esperé hasta el último día porque iban a pasar cosas buenas y lo que estaba pasando en Manchester tenía un porqué y confiando mucho en Manu, Álvaro, Ramón y muy feliz de estar aquí".

Entendimiento en Manchester acerca de su regreso

"Dejé muy claro que quería volver al Betis y por ser honesto tenía otros clubes y propuestas pero Betis para mí era lo más importante y estoy muy feliz por eso".

Ver a un Antony mejor

"Algo muy importante para mí y Betis es volver a la selección al jugar con el Betis y estoy muy grato por eso y claro, un Antony mejor, seguro, me exijo mucho pero puedo hacer más y voy a mejorar para ser mejor en esta temporada. Es algo muy importante y tenemos que ir con calma, paso a paso y volver a entrenar con el equipo y es muy importante para que el míster haga lo que quiera".

Qué es el Betis para Antony

"Betis para mí es sentimiento, me identifico mucho cuando veo esto, porque estuve en ese lado también y sé lo que es el Betis, lo quiero muchísimo y siempre fue la primera opción y no me arrepiento de nada. Cada día que pasa estoy más seguro de que venir es la mejor decisión de mi vida".

Para concluir, Antony declaró que "la afición del Betis es muy importante". "Muchas gracias por todos los que están ahí fuera, no esperaba tanta gente hoy también pero muchas gracias por el cariño de todos y cuando miro cada cara veo a gente que quiere mucho al Betis y está junto con nosotros y cuando entramos en la cancha representamos a los que están fuera".