Antony y Amrabat salvan el mercado

El recibimiento de la afición del Betis a Antony es sintomática de la realidad que se está viviendo en Sevilla. El brasileño, que llegó procedente del Manchester United a cambio de 22 millones más 4 en variables, es un jugador diferente, de esos con los que parecía que el Betis tan solo podía soñar. Aun así, después de un sobreesfuerzo de todas las partes, el regreso de 'Antonio de Triana' es toda una conquista, un movimiento que eleva exponencialmente el nivel de la plantilla y también salva los platos de un mercado de traspasos muy irregular.

Lo mismo sucede con la incorporación de Sofyan Amrabat, futbolista de primer nivel que, al igual que Antony, eleva el techo competitivo del equipo. Sin embargo, la tarea del director deportivo verdiblanco, Manuel Fajardo, no está exenta de carencias, pues no se ha conseguido encontrar salida al Chimy Ávila, Cedric Bakambu o Ricardo Rodríguez; ni una alternativa en condiciones al Cucho Hernández en la punta de ataque. Carpetas primordiales al inicio del mercado.

Un mercado salvado 'in extremis'

La próxima temporada, el Betis deberá hacer frente a tres grandes competiciones: La Liga, la Copa del Rey y la Europa League. Para paliar las bajas y afrontar una más que exigente campaña, los de Mauricio Pellegrini han invertido 62 millones de euros en 10 incorporaciones: Antony (22 millones /Manchester United), Nelson Deossa (11.7 millones/ Monterey), Natan (9 millones de euros /Nápoles), Roro Riquelme (8 millones /Atlético de Madrid), Gonzálo Petit (6 millones / Nacional), Valentín Gómez (5.3 millones/ Vélez), Junior Firpo (Libre/Leeds), Pau López (Libre / Toluca), Sofyan Amrabat (Cedido / Fenerbahce) y Álvaro Valles (Libre).

Sofyan Amrabat pidió perdón a Gavi por la foto que colgó en Instagram tras la victoria de Marruecos ante España / EFE

Incorporaciones como Antony en el ataque, Amrabat en el pivote o Pau López y Álvaro Valles en la portería, cumplen con el objetivo incial: mejorar la plantilla. También Natan que, a pesar de ya jugar cedido el año pasado, seguirá elevando el nivel defensivo del equipo. No obstante, como explicaba el periodista Andrés Ocaña para el ABC de Sevilla, "hay carencias en los laterales. En el derecho tenemos que encomendarnos a la irrupción de Angel Ortiz y en el izquierdo se ha mejorado levemente. Por lo que respecta a la banda izquierda, tengo muchas dudas con el fichaje millonario de Roro Riquelme; y la delantera hay que apuntalarla porque el Cucho Hernández no puede ser la única referencia del equipo y tampoco encomendarle a Bakambú un partido a la semana".

Bajas importantes y un mercado en balance positivo

En cuanto a las bajas, las más duras han sido las de Johnny Cardoso (24 millones / Atlético de Madrid) y Jesús Rodríguez (22.5 millones / Como 1907). Su talento y aportación al equipo era indiscutible, pero el Betis se ha cubierto las espaldas con Amrabat y Riquelme, quien genera más dudas que el intenso pivote marroquí. También ha vendido a Rui Silva (4.7 millones / Sporting CP), Romain Perraud (3 millones /Lille), Álex Collado (2.5 millones al Al-Shamal), Borja Iglesias (2 millones / Celta), Youssouf Sabaly (2 millones / Al-Duhail), Juanmi (1.2 millones /Getafe), Ricardo Visus (425 mil / Widxew) y William Carvalho (Libre /Pachuca). En total percibió 63.3 millones de euros que le dejan un balance positivo de 325 mil euros. Nada mal.

Cardoso apareció entre el público en la Noche de Bienvenida rojiblanca / Atlético de Madrid

Algunas posiciones como el lateral diestro y, sobre todo, la de delantero centro no han terminado de cerrarse acorde con las expectativas de la mayoría de la afición, pero Fajardo se mostró ampliamente satisfecho con la plantilla verdiblanca: "Desde la exigencia también llega la autocrítica, todas las plantillas se puedan mejorar. Aun así, estoy satisfecho por lo que ha quedado. Hemos conformado una plantilla muy buena para poder optar a quedar lo más alto posible. El Real Betis tiene una plantilla muy equilibrada para luchar por todos sus objetivos", concluyó.

El Betis, con la mirada puesta en Europa

Y es que, en el fondo, la llegada de Antony y Amrabat tapan lo que podría haber sido un mercado insuficiente. Su incorporación 'in extremis' fue clave para darle un nuevo enfoque a una plantilla que, contando la presencia de jugadores como Isco, Lo Celso, Altimira y compañía, volverá a ser todo un rival al que tener en cuenta en la lucha por las posiciones europeas.

Asimismo lo explicaba Ocaña, quien aseguró que "a pesar de los matices, Pellegrini se ha juntado con un puñado de futbolistas de mucho nivel que le deben servir para pelear por la quinta o sexta plaza, que es a lo que aspira el Betis en estos momentos", sentenció.